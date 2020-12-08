Обнародованы результаты последнего испытания вакцины от коронавируса AstraZeneca

Разработчики отметили, что вакцина может быть эффективной на 62%, если пациент получает две полные дозы препарата.
Оксфордский университет и компания AstraZeneca опубликовали результаты последнего этапа испытания. Испытания показали, что вакцина AstraZeneca в среднем эффективна в 70% случаев коронавируса.
Результаты испытания были опубликованы в научном журнале Lancet. Разработчики отметили, что вакцина может быть эффективной на 62%, если пациент получает две полные дозы препарата. Если пациент сначала получит половину, а затем полную дозу вакцины, то препарат эффективен на 90%.
Оксфордский университет и AstraZeneca стали первыми разработчиками, которые опубликовали результаты последнего этапа клинических испытаний вакцины от коронавируса.
Оксфордская вакцина ChAdOx1 nCoV-19 изготовлена на основе аденовируса. Хранить ее можно в холодильнике при температуре плюс 2-8 градусов по Цельсию.
Вакцина от коронавируса AstraZeneca – о чем сообщалось ранее:
- 23 ноября исследователи обнародовали предварительные результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины, разрабатываемой Оксфордским университетом и AstraZeneca. Исследователи оценили эффективность прививки в 70,4% с минимальной эффективностью в 62% и максимальной в 90%.
- 21 октября стало известно, что в Бразилии доброволец скончался при испытании вакцины от коронавируса компании AstraZeneca. 28-летний врач работал в больнице с COVID-зараженными в Рио-де-Жанейро, участие в испытании вакцины он принял в конце июля. В сентябре он заболел коронавирусом, а в октябре его состояние ухудшилось.