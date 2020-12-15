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Обнаружен​ новый вид коронавируса​​: в ВОЗ заявили об угрозе

15 декабря 2020, 21:33
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В ВОЗ призвали людей быть бдительными в ситуации с пандемией.

Новая разновидность коронавируса в Британии / Reuters

В Великобритании медики обнаружили новый вид коронавируса, который может быть более заразен, чем уже известный. В ВОЗ уже отреагировали на заявление министра здравоохранения Соединенного Королевства.

Представитель ВОЗ Дэвид Наварро в эфире телеканала Sky News заявил, что этот вариант COVID-19 не является более опасным.​

По его мнению, скорее всего, обнаружена информация радикально не изменит приоритеты в борьбе с коронавирусом в Британии. Но в ВОЗ призвали людей быть бдительными в ситуации с пандемией.

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"Этот тип вируса более заразен, но не кажется опасным. Информация заставляет предполагать, что радикально это не изменит приоритеты в борьбе с вирусом в Соединенном Королевстве", — сказал Наварро.

Коронавирус - о чем ранее сообщал Главред:

  • Врач Тарас Жиравецкий развенчал популярные мифы о лечении коронавируса. По его словам, лекарства от коронавируса не существует, а многие препараты назначают для успокоения пациентов с COVID-19.
  • Всемирная организация здравоохранения рекомендует не использовать препарат Ремдесивир для пациентов с коронавирусом независимо от тяжести заболевания. Эксперты заявили, что в настоящее время "нет доказательств того, что препарат улучшает состояние пациентов".
  • 8 декабря в Великобритании стартовала программа массовой вакцинации от коронавируса. Таким образом Британия стала первой в мире страной, которая начала применять вакцину Pfizer/BioNTech.

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