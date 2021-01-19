Обучение в школах после локдауна: в МОН рассказали, когда детей вернут за парты

В МОН рассказали, когда детей вернут за парты / УНИАН

В Украине до 24 января действует усиленный карантин. После его завершения ученики 9 и 11 классов в случае благоприятной эпидемиологической ситуации смогут вернуться к полноценному обучению в школах. Также обсуждается возможность того, что в школу пойдут и другие классы, или будут учиться по смешанной форме.

Как заявил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет в своем Telegram-канале, возвращение учеников 9-х и 11-х классов к полноформатному обучению является крайне необходимым и важным. Впрочем, все будет зависеть от ситуации с коронавирусом в каждой отдельной области.

Шкарлет обратил внимание на то, что в случае, если в регионе будут повышены показатели, ученики будут учиться по смешанной форме обучения. Министр отметил, что если показатели будут в норме, учащиеся выпускных классов смогут вернуться за школьные парты после 24 января.

Также сейчас обсуждается возможность восстановления полноформатного или смешанного обучения для школьников других классов. По словам Шкарлета, сейчас идут соответствующие консультации с Минздравом.

"После завершения усиленных карантинных мероприятий, при благоприятной санитарно-эпидемической ситуации, учащиеся выпускных классов вернутся к смешанной форме обучения. В областях, где показатели заболеваемости СOVID-19 будут контролируемыми, будем поднимать вопрос о возвращении школьников 9-х и 11-х классов за парты... Призываю педагогов, учащихся и их родителей к безапелляционному соблюдению карантинных требований", — говорится в заявлении Шкарлета.

Ситуация с коронавирусом в Украине

По состоянию на утро вторника, 19 января, в Украине выявили еще 3939 больных коронавирусом.

Заболел за минувшие сутки 131 ребенок и 238 медработников. Свежую статистику опубликовал в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (637), Одесской (453), Запорожской (449), Харьковской (237) и Черкасской (208) областях.

За все время пандемии в Украине:

заболели - 1 167 655 человек;

выздоровели - 886 248 человек;

летальных случаев - 21 046;

проведено ПЦР-тестов - 5 983 122.

Обучение в школах и карантин – о чем сообщалось ранее: