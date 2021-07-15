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Обязательная прививка от COVID-19 в Украине: в Минздраве назвали главную цель

15 июля 2021, 15:00
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Около 60% украинцев готовы сделать прививку от коронавируса на добровольной основе, сказал Виктор Ляшко.

Вакцинация
Вакцинация от коронавируса в Украине пока не будет обязательной - Ляшко / Reuters

В Министерстве здравоохранения Украины на данный момент не видят резкой необходимости вводить обязательное требование вакцинации украинцев от COVID-19. Главным приоритетом является предоставление прививки тем, которые действительно хотят вакцинироваться. Сейчас уже около 60% украинцев готовы сделать укол от коронавируса. Об этом заявил глава ведомства Виктор Ляшко.

В интервью РБК-Украина он рассказал о том, что сейчас Минздрав проводит серьезную работу над тем, чтобы каждый желающий смог вакцинироваться от коронавируса. Таких людей уже около 60%.

"Сейчас я реально вижу, что есть спрос на вакцинацию. По нашим оценкам и опросам, 60% украинцев, взрослого населения, готовы сделать прививки добровольно и бесплатно. Зачем кого-то обязывать? А дальше будем смотреть", - сказал Ляшко.Читайте такжеНовый локдаун в Украине: вакцинация групп риска станет ключевым фактором – Ляшко

Также он добавил, что на данный момент нужно, чтобы население было полностью обеспечено вакцинами и прививочными пунктами, и только после этого нужно будет проводить кампанию по убеждению к вакцинации.

"Я как министр здравоохранения заинтересован в том, чтобы люди были здоровы, а больницы были пусты... Я прилагаю все усилия для того, чтобы украинцы могли и хотели вакцинироваться", - подчеркнул министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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Коронавирус в Украине

Согласно данным на четверг, 15 июля, за минувшие 24 часа в Украине установлено новых 623 прецедента заражения коронавирусной инфекцией.

По прогнозам ученых Национальной академии наук, в течение следующих двух недель ожидается от 442 до 468 ежесуточных случаев заболевания COVID-19. После этого периода число заражений может вырасти.

Глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан считает, что вакцинация от коронавируса в Украине может стать обязательной, если такое решение вынесет главный санитарный врач Игорь Кузин.

новости Украины Виктор Ляшко вакцинация от коронавируса
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