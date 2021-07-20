Очень опасная ситуация: в ВОЗ предупредили мир о новом ударе COVID-19

В Европе на 20% возросло число заражений COVID-19, - ВОЗ / Reuters

Планета все больше отдаляется от завершения пандемии COVID-19. Проблемы усиливаются в связи с появлением новых вариаций коронавируса, дефицитом вакцин и игнорированием карантина. За последнюю неделю число новых заражений вирусом возросло на 11,5%, количество смертей увеличилось на 1%. Об этом заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове.

"Мы находимся в очень опасной ситуации. Ситуация становится все более и более сложной, и мы все больше отдаляемся от завершения этой пандемии, чем могло бы быть в настоящее время", - цитирует специалиста Голос Америки.Читайте такжеВ ВОЗ объявили об очень опасной стадии COVID-19 и обратились к миру

По ее словам, эпидемия коронавируса будет продолжаться из-за того, что появляются новые штаммы, смешиваются социальные группы, а также по-прежнему фиксируются проблемы нехватки вакцин и нарушения противоэпидемиологических мероприятий.

Ван Керкхове акцентировала внимание на том, что за последние 7 дней новых заражений в мире стало больше на 11,5%, а смертность от коронавируса выросла на 1%.

Также она подчеркнула, что на прошлой неделе в Европе установлено на 21% больше прецедентов заражения коронавирусной инфекцией, а в западной части Тихого океана – на 30%.

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Коронавирус в Украине

Согласно данным на вторник, 20 июля, в Украине за минувшие 24 часа установлено 598 новых прецедентов заражения COVID-19. Всего с момента начала эпидемии на территории страны коронавирусом заразились 2 245 275 человек.

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Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине уже циркулирует новый опасный штамм коронавируса Дельта. Не исключено, что уже до конца лета данная вариация коронавирусной инфекции станет доминирующей в стране.

В Минздраве не исключили, что в будущем развлекательные заведения в Украине можно будет посещать только по сертификатам вакцинации и тестам на COVID-19.