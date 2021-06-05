Очереди с 5 утра и массовый ажиотаж: в Центре вакцинации в Киеве люди столкнулись с проблемой

В Киеве на вакцинацию от коронавируса в ММЦ с раннего утра собрались очереди / Obozrevatel

В организованном на базе МВЦ Центре вакцинации в Киеве 5 и 6 июня можно сделать прививку от коронавируса. В субботу киевляне и гости столицы прибыли на пункт массовой вакцинации, однако столкнулись с проблемами. Люди занимали очереди с 5 утра. Образовались две колонны: из тех, кто получил СМС-сообщение с приглашением, и живая очередь, в которой выстроились украинцы, зарегистрировавшиеся в приложении Дія, но не получившие приглашения. На месте выяснилось, что из первой очереди людям нужно перейти во вторую. Многие из-за этого развернулись и просто ушли.

Как сообщает Сегодня, гражданам в порядке первой очереди отказываются делать прививки от коронавируса, несмотря на то, что они пришли после приглашения. Им звонили из Центра вакцинации и приглашали сделать прививку от коронавируса. СМС-сообщения им не приходили.

"Интересно, что здесь собрались не только киевляне. Есть и иногородние, которые приехали в столицу специально за вакциной", - отмечает корреспондент издания.

Очереди на вакцинацию от коронавируса в Киеве 5 июня / Сегодня

Очереди на вакцинацию от коронавируса в Киеве 5 июня / Obozrevatel

Журналист УНИАН уточнил, что люди занимали очереди с 5-6 утра и стояли под палящим солнцем. Некоторые взяли с собой раскладные стульчики.

Однако в Центре вакцинации заявили, что вакцинировать в первую очередь будут тех лиц, которые получили СМСки с приглашением. Те, кто не получил сообщения, могут сделать прививку в порядке общей живой очереди.

Таким образом, в Центре вакцинации должно быть 2 очереди:

Первая – для лиц, которые получили приглашение по СМС;

Вторая – для тех, кто зарегистрировался в приложении Дія, но приглашения так и не получил (живая очередь)

Что интересно, люди случайно и уже на месте узнали, что несмотря на получения приглашения по звонку, из-за отсутствия СМС им нужно перейти во вторую, живую очередь. Многие отказываются и уходят.

К слову, в Департаменте здравоохранения КГГА журналистам уточнили, что планы о том, как не допустить массовых очередей на прививку от коронавируса, будут обсуждаться столичными властями на следующей неделе.

Вакцинация от коронавируса в Украине

29 мая в Украине открылся первый Центр массовой вакцинации от COVID-19. На базе Международного выставочного центра в Киеве открыли пункт массовых прививок.

Людей в ММЦ вакцинируют китайским препаратом CoronaVac. Для того, чтобы сделать прививку, нужно заранее записаться в приложении Дія. Людям пожилого возраста можно приходить без записию

Центры вакцинации также открылись и в других украинских городах – Львове, где прививки делают на Арене-Львов, и Одессе, где людей прививают на стадионе Одесской юридической академии.