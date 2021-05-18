Очередная партия вакцины Pfizer прибыла в Украину

Всего из ожидаемых 473 тысяч доз вакцины от коронавируса прилетело около 120 тысяч.
В Украину прибыла еще одна партия вакцины от коронавируса компании Pfizer. Ее доставили в аэропорт "Киев".
Как сообщает Сегодня, всего из ожидаемых 473 тысяч доз вакцины прилетело около 120 тысяч. В общем поставка будет в четыре этапа.
А вакцинировать начнут уже после того, как поступят все 473 тысячи доз, поскольку именно в последней поставке будет раствор для вакцин.
Ожидается, что до конца недели в Украину должны доставить еще 356 850 доз вакцины. По предварительной информации, эта партия препарата будет использована для вакцинации работников сферы образования.
Вакцину от коронавируса Pfizer доставили в Украину в рамках глобальной инициативы COVAX.
Справка
Вакцина, разработанная совместно немецкой компанией BioNTech и американской фирмой Pfizer, на 89,4% предотвращает передачу коронавируса.
Великобритания стала первой страной, разрешившей использование этой вакцины по экстренному протоколу.
21 декабря 2020 года вакцина была одобрена Европейским агентством лекарственных средств для использования в экстренных случаях.
31 декабря 2020 года вакцина была одобрена Всемирной организацией здравоохранения для использования в экстренных случаях.
Сколько украинцев вакцинировали от коронавируса
За минувшие сутки в Украине было привито 17 232 человека.
948 332 человека привиты с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 948 330 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 27 454 человека (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).
Вакцинация в Украине – о чем сообщалось ранее:
- 23 февраля в Украину прибыла первая вакцина от коронавируса Covishield. Этот препарат произведен в Индии по лицензии AstraZeneca. На следующий день началась вакцинация населения.
- 6 апреля Украина заключила договор с американской фармацевтической корпорацией Pfizer на поставку 10 миллионов доз вакцины против COVID-19, заявил президент Владимир Зеленский.