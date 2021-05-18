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Очередная партия вакцины Pfizer прибыла в Украину

18 мая 2021, 10:21
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Всего из ожидаемых 473 тысяч доз вакцины от коронавируса прилетело около 120 тысяч.

Вакцина Pfizer
Очередная партия вакцины Pfizer прибыла в Украину / Reuters

В Украину прибыла еще одна партия вакцины от коронавируса компании Pfizer. Ее доставили в аэропорт "Киев".

Как сообщает Сегодня, всего из ожидаемых 473 тысяч доз вакцины прилетело около 120 тысяч. В общем поставка будет в четыре этапа.
А вакцинировать начнут уже после того, как поступят все 473 тысячи доз, поскольку именно в последней поставке будет раствор для вакцин.

Ожидается, что до конца недели в Украину должны доставить еще 356 850 доз вакцины. По предварительной информации, эта партия препарата будет использована для вакцинации работников сферы образования.

Вакцину от коронавируса Pfizer доставили в Украину в рамках глобальной инициативы COVAX.

Справка

Вакцина, разработанная совместно немецкой компанией BioNTech и американской фирмой Pfizer, на 89,4% предотвращает передачу коронавируса.

Великобритания стала первой страной, разрешившей использование этой вакцины по экстренному протоколу.

21 декабря 2020 года вакцина была одобрена Европейским агентством лекарственных средств для использования в экстренных случаях.

31 декабря 2020 года вакцина была одобрена Всемирной организацией здравоохранения для использования в экстренных случаях.

Сколько украинцев вакцинировали от коронавируса

За минувшие сутки в Украине было привито 17 232 человека.

948 332 человека привиты с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 948 330 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 27 454 человека (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

Вакцинация в Украине – о чем сообщалось ранее:

новости Украины вакцинация от коронавируса вакцина Pfizer
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