Одесская область попала в красную зону карантина

Кроме Одесской области, в красную зону попали Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Черновицкая области и город Киев.
Коронавирус в Украине в последнее время активизировался. По этой причине Одесская область оказалась в числе шести регионов страны, включенных в "красную" зону карантина.
Согласно обновленным данным Минздрава, кроме Одесской области, в "красную" зону попали Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Черновицкая и город Киев.
В "оранжевой" зоне оказались:
Оранжевыми теперь являются 11 областей:
- Винницкая;
- Донецкая;
- Киевская;
- Кировоградская;
- Львовская;
- Николаевская;
- Сумская;
- Тернопольская;
- Херсонская;
- Хмельницкая;
- Черкасская.
Волынская, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Ровенская, Харьковская, Херсонская и Черниговская области – в "желтой" зоне.
Карантин в Украине – о чем сообщалось ранее:
- 12 марта глава Минздрава Максим Степанов заявил, что Украина вошла в довольно тяжелый период с точки зрения нового штамма коронавируса.
- 15 марта глава министерства здравоохранения Украины Максим Степанов назвал условие, из-за которого по всей стране может быть введен жесткий карантин. По его словам, условием является 50-70% регионов, которые максимально ужесточили ограничения.
- 20 марта в Киеве начался усиленный карантин, который продлится три недели. До 9 апреля в столице запрещается проведение массовых мероприятий, работа учреждений культуры, торгово-развлекательных центров и заведений сферы общественного питания. Определенные ограничения будут и в работе общественного транспорта.
Автор: Адриана Бубновская