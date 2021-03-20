Одесская область попала в красную зону карантина / УНИАН

Коронавирус в Украине в последнее время активизировался. По этой причине Одесская область оказалась в числе шести регионов страны, включенных в "красную" зону карантина.

Согласно обновленным данным Минздрава, кроме Одесской области, в "красную" зону попали Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Черновицкая и город Киев.

В "оранжевой" зоне оказались:

Оранжевыми теперь являются 11 областей:

Винницкая;

Донецкая;

Киевская;

Кировоградская;

Львовская;

Николаевская;

Сумская;

Тернопольская;

Херсонская;

Хмельницкая;

Черкасская.

Волынская, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Ровенская, Харьковская, Херсонская и Черниговская области – в "желтой" зоне.

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