Одесская область вышла из красной зоны карантина / Reuters

Коронавирус в Одесской области "ослабил хватку", поэтому с 25 апреля регион покидает красную зону карантинных ограничений. Там будет установлен "желтый" уровень эпидемической опасности из-за распространения коронавируса.

Как сообщил в своем Telegram министр Кабинета Министров Олег Немчинов, в субботу, 24 апреля состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"По результатам Государственная комиссия решила отменить с 00 часов 00 минут 25 апреля 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Одесской области, и применить на территории Одесской области ограничительные противоэпидемические меры предусмотрены для "желтого" уровня эпидемической опасности", - говорится в сообщении.

Отметим, коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 12 711 жителей страны.

За минувшие 24 часа госпитализированы 3 508 человек; летальных случаев - 392, выздоровели 13 687 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в Днепропетровской (1268) области, г. Киев (1027), Харьковской (964), Одесской (841) и Киевской (815) областях.

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