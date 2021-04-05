Одна область Украины на грани вылета из красной зоны

"Красный" западный регион нашей страны может стать "оранжевым".
Красная карантинная зона Украины может сократиться – на грани вылета находится Закарпатская область.
Закарпатье находится на грани перехода в оранжевую карантинную зону, рассказал зампредседателя Закарпатской областной госадминистрации Игорь Шинкарюк в эфире канала Украина 24.
Чиновник добавил, что ситуация с коронавирусом COVID-19 в регионе с каждым днем становится все лучше и лучше – находят меньше заболевших, уменьшается количество летальных случаев и увеличивается количество коек в больницах.
"Сейчас находимся в красной зоне, но на самом деле находимся на грани того, чтобы перейти в оранжевую зону", – поделился он.
В Закарпатской области 4 апреля нашли 165 инфицированных коронавирусом, скончались семь человек, говорится на сайте Минздрава.
Ранее – 3 числа, в регионе COVID-19 обнаружили у 287 человек, умерли трое инфицированных, сообщили в Закарпатской ОГА.
Койки с кислородом по состоянию на 2 апреля были загружены на 49,4%, а на 4 число загруженность составляла 47,7%.
По состоянию на 5 апреля на Закарпатье вирус диагностирован у 55 930 человек, умерли 1 375 инфицированных, а выздоровели 42 975 пациентов.
Карантин в Украине – что нужно знать
В нашей стране из-за коронавируса карантин начал действовать с 12 марта прошлого года. Сначала он был общенациональным и очень строгим, потом стал адаптивным – страну поделили на зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны. Судьба ограничительных мер оказалась в руках местных властей. В зеленой зоне самые мягкие ограничения, а в красной – самые строгие.
В конце 2020 года ситуация с COVID-19 ухудшилась, и власти ввели в январе 2021 жесткий карантин – локдаун.
После локдауна снова начал действовать адаптивный карантин.
По состоянию на 4 апреля в красной зоне Украины находились:
- Закарпатская область;
- Черниговская область;
- Черновицкая область;
- Сумская область;
- Одесская область;
- Николаевская область;
- Львовская область;
- Киевская область;
- Ивано-Франковская область;
- Житомирская область;
- Киев.
Зеленых зон в Украине нет, одна область "желтая" – Херсонская, а остальные регионы – "оранжевые".