Одна область Украины на грани вылета из красной зоны

Закарпатской области светит переход из красной карантинной зоны в оранжевую / УНИАН

Красная карантинная зона Украины может сократиться – на грани вылета находится Закарпатская область.

Закарпатье находится на грани перехода в оранжевую карантинную зону, рассказал зампредседателя Закарпатской областной госадминистрации Игорь Шинкарюк в эфире канала Украина 24.

Чиновник добавил, что ситуация с коронавирусом COVID-19 в регионе с каждым днем становится все лучше и лучше – находят меньше заболевших, уменьшается количество летальных случаев и увеличивается количество коек в больницах.

"Сейчас находимся в красной зоне, но на самом деле находимся на грани того, чтобы перейти в оранжевую зону", – поделился он.

В Закарпатской области 4 апреля нашли 165 инфицированных коронавирусом, скончались семь человек, говорится на сайте Минздрава.

Ранее – 3 числа, в регионе COVID-19 обнаружили у 287 человек, умерли трое инфицированных, сообщили в Закарпатской ОГА.

Койки с кислородом по состоянию на 2 апреля были загружены на 49,4%, а на 4 число загруженность составляла 47,7%.

По состоянию на 5 апреля на Закарпатье вирус диагностирован у 55 930 человек, умерли 1 375 инфицированных, а выздоровели 42 975 пациентов.

Карантин в Украине – что нужно знать

В нашей стране из-за коронавируса карантин начал действовать с 12 марта прошлого года. Сначала он был общенациональным и очень строгим, потом стал адаптивным – страну поделили на зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны. Судьба ограничительных мер оказалась в руках местных властей. В зеленой зоне самые мягкие ограничения, а в красной – самые строгие.

В конце 2020 года ситуация с COVID-19 ухудшилась, и власти ввели в январе 2021 жесткий карантин – локдаун.

После локдауна снова начал действовать адаптивный карантин.

По состоянию на 4 апреля в красной зоне Украины находились:

Закарпатская область;

Черниговская область;

Черновицкая область;

Сумская область;

Одесская область;

Николаевская область;

Львовская область;

Киевская область;

Ивано-Франковская область;

Житомирская область;

Киев.

Красная зона Украины – ограничения / Скриншот

Зеленых зон в Украине нет, одна область "желтая" – Херсонская, а остальные регионы – "оранжевые".