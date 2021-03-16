Официально подтверждена циркуляция британского штамма COVID-19 в Украине

Новый вид коронавируса официально подтвержден в Украине / УНИАН

В Украине циркулирует новый – так называемый британский – штамм COVID-19. Это подтвердили лабораторные исследования берлинской клиники Charite.

Наличие британского штамма коронавируса зафиксировано в Винницкой и Закарпатской областях, уточняет пресс-служба Центра общественного здоровья.

У ЦОЗ уже имеются результаты секвенирования 152 образцов из 200, что были отправлены на исследование в Германию. Британский штамм коронавируса обнаружен на территории Винницкой (четыре образца) и Закарпатской (два образца) областей.

Читайте такжеНовый штамм и рост смертей: готовиться ли к новому локдаунуПри этом пока не обнаружены бразильский и южно-африканский штаммы в Украине.

Ранее в Шарите выявили циркуляцию в Украине уже 18 мутировавших штаммов из стран Европы (Великобритании, Италии, Бельгии и Дании), а также из Азии и Австралии.

Британский штамм коронавируса в Украине