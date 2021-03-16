Официально подтверждена циркуляция британского штамма COVID-19 в Украине

Наличие британского штамма коронавируса зафиксировано в Винницкой и Закарпатской областях.
В Украине циркулирует новый – так называемый британский – штамм COVID-19. Это подтвердили лабораторные исследования берлинской клиники Charite.
Наличие британского штамма коронавируса зафиксировано в Винницкой и Закарпатской областях, уточняет пресс-служба Центра общественного здоровья.
У ЦОЗ уже имеются результаты секвенирования 152 образцов из 200, что были отправлены на исследование в Германию. Британский штамм коронавируса обнаружен на территории Винницкой (четыре образца) и Закарпатской (два образца) областей.
Читайте такжеНовый штамм и рост смертей: готовиться ли к новому локдаунуПри этом пока не обнаружены бразильский и южно-африканский штаммы в Украине.
Ранее в Шарите выявили циркуляцию в Украине уже 18 мутировавших штаммов из стран Европы (Великобритании, Италии, Бельгии и Дании), а также из Азии и Австралии.
Британский штамм коронавируса в Украине
- В Институте эпидемиологии и инфекционных болезней 4 марта заявили, что в Украине официально подтверждены 2 случая заражения британским штаммом SARS-CoV-2. Вариант коронавируса выявили у двух пациентов из Ивано-Франковска. Заболевшие находятся под наблюдением врачей.
- Глава Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан рассказал, что так называемому британскому штамму коронавируса больше всего подвержены люди в возрасте от 20 до 40 лет. Для профилактики заболеваемости нужно обратить особое внимание на соблюдении противоэпидемиологических норм в развлекательных заведениях.
- Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко также утверждал, что британский штамм является более агрессивным. Вариация коронавируса быстрее распространяется и характеризируется большей летальностью.