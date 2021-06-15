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Оккупанты Крыма массово блокируют сайты о коронавирусе

15 июня 2021, 23:02
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Сайты международных организаций с информацией о распространении COVID в мире блокируют "с целью продвижения своей пропаганды".

Крым
Оккупанты Крыма блокируют сайты о коронавирусе / Reuters

Оккупанты Крыма блокируют сайты с реальной информацией о распространении коронавируса, заявили в "Крымской правозащитной группе", пишет Радио Свобода.

По словам руководительницы КПГ Ольги Скрипник, Россия постоянно пытается лишить людей доступа к таким сайтам.

"Как минимум 25-30 сайтов постоянно блокируются на территории Крыма. Среди них такие популярные медиа, как "Украинская правда", "Цензор", также блокируется сайт Меджлиса крымскотатарского народа, сайт "Свидетелей Иеговы" и даже сайт Министерства Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий", – рассказала Скрипник.

Она сообщила, что сайты международных организаций с информацией о распространении COVID в мире блокируют "с целью продвижения своей пропаганды".

"Во время 2020 года Россия пыталась блокировать международные сайты с такой информацией, чтобы это помогло ей с пропагандой вакцинации, а также запугать людей, которые собирались на подконтрольную Украине территорию", – отметила она.

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В Крыму в последние недели фиксируют прирост случаев коронавируса.

Напомним, ранее сообщалось о том, что эксперты Всемирной организации здравоохранения заявили, что пандемия коронавируса, которая накрыла мир более чем год назад, за это время не только не завершилась, но и ускорилась.

26 апреля глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что во второй половине апреля зафиксировали такую динамику заражения коронавирусом, как в первые 5 месяцев пандемии COVID-19.

До того ВОЗ на три месяца продлила режим чрезвычайной ситуации в глобальном здравоохранении из-за пандемии COVID-19.

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