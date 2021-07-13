"Опасная тенденция": в ВОЗ посоветовали не комбинировать вакцины от COVID-19 разных производителей

Минздрав Украины ранее разрешил комбинировать различные вакцины от COVID-19/ УНИАН

Всемирная организация здравоохранения посоветовала не смешивать вакцины против коронавируса от разных производителей. Научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан назвала это "опасной тенденцией".

Эксперт заявила на онлайн-брифинге, что данных о воздействии на здоровье смешанного препарата пока мало, передает Reuters.

"Это немного опасная тенденция. Мы находимся в зоне отсутствия данных и доказательств о том, что касается смешивания и совпадения", – подчеркнула Сваминатан.

По ее словам, в странах будет хаос, если граждане сами начнут решать, когда и кто будет принимать вторую, третью и четвертую дозу вакцины от коронавируса.

Украинский Минздрав разрешил комбинировать различные вакцины

В начале июля стало известно, что в Министерстве здравоохранения Украины окончательно приняли решение, которое позволяет комбинировать вакцины. Однако это можно делать только в исключительных случаях.

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Пока что в Украине разрешено использовать две схемы:

Первая доза AstraZeneca, вторая - Pfizer;

Если человек за рубежом в качестве первой дозы получил вакцину Moderna (ее пока не используют в Украине), то в качестве второй дозы можно использовать Pfizer.

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