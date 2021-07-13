"Опасная тенденция": в ВОЗ посоветовали не комбинировать вакцины от COVID-19 разных производителей

Данных о воздействии на здоровье смешанного препарата пока мало.
Всемирная организация здравоохранения посоветовала не смешивать вакцины против коронавируса от разных производителей. Научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан назвала это "опасной тенденцией".
Эксперт заявила на онлайн-брифинге, что данных о воздействии на здоровье смешанного препарата пока мало, передает Reuters.
"Это немного опасная тенденция. Мы находимся в зоне отсутствия данных и доказательств о том, что касается смешивания и совпадения", – подчеркнула Сваминатан.
По ее словам, в странах будет хаос, если граждане сами начнут решать, когда и кто будет принимать вторую, третью и четвертую дозу вакцины от коронавируса.
Украинский Минздрав разрешил комбинировать различные вакцины
В начале июля стало известно, что в Министерстве здравоохранения Украины окончательно приняли решение, которое позволяет комбинировать вакцины. Однако это можно делать только в исключительных случаях.
Пока что в Украине разрешено использовать две схемы:
- Первая доза AstraZeneca, вторая - Pfizer;
- Если человек за рубежом в качестве первой дозы получил вакцину Moderna (ее пока не используют в Украине), то в качестве второй дозы можно использовать Pfizer.
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Вакцинация от коронавируса - о чем ранее писал Главред:
- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает страны Европы, которые намерились вскоре вакцинировать детей от коронавирусной инфекции, отсрочить этот процесс.
- Украинский эпидемиолог Андрей Александрин рекомендовал беременным женщинам, которые думают над вакцинацией от коронавируса, подождать результатов исследований. Он отметил, что влияние препаратов еще не до конца изучено.
- Европейский регулятор по лекарственным средствам (EMA) обнаружил возможную связь между очень редким воспалением сердца и вакцинами COVID-19 от Pfizer и Moderna. Но в ведомстве подчеркнули, что преимущества прививок перевешивают любые риски.