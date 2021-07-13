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"Опасная тенденция": в ВОЗ посоветовали не комбинировать вакцины от COVID-19 разных производителей

13 июля 2021, 08:01
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Данных о воздействии на здоровье смешанного препарата пока мало.

вакцинация
Минздрав Украины ранее разрешил комбинировать различные вакцины от COVID-19/ УНИАН

Всемирная организация здравоохранения посоветовала не смешивать вакцины против коронавируса от разных производителей. Научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан назвала это "опасной тенденцией".

Эксперт заявила на онлайн-брифинге, что данных о воздействии на здоровье смешанного препарата пока мало, передает Reuters.

"Это немного опасная тенденция. Мы находимся в зоне отсутствия данных и доказательств о том, что касается смешивания и совпадения", – подчеркнула Сваминатан.

По ее словам, в странах будет хаос, если граждане сами начнут решать, когда и кто будет принимать вторую, третью и четвертую дозу вакцины от коронавируса.

Украинский Минздрав разрешил комбинировать различные вакцины

В начале июля стало известно, что в Министерстве здравоохранения Украины окончательно приняли решение, которое позволяет комбинировать вакцины. Однако это можно делать только в исключительных случаях.

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Пока что в Украине разрешено использовать две схемы:

  • Первая доза AstraZeneca, вторая - Pfizer;
  • Если человек за рубежом в качестве первой дозы получил вакцину Moderna (ее пока не используют в Украине), то в качестве второй дозы можно использовать Pfizer.

Читайте такжеУченые установили, есть ли побочные эффекты при смешивании вакцин AstraZeneca и Pfizer

Вакцинация от коронавируса - о чем ранее писал Главред:

  • Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает страны Европы, которые намерились вскоре вакцинировать детей от коронавирусной инфекции, отсрочить этот процесс.
  • Украинский эпидемиолог Андрей Александрин рекомендовал беременным женщинам, которые думают над вакцинацией от коронавируса, подождать результатов исследований. Он отметил, что влияние препаратов еще не до конца изучено.
  • Европейский регулятор по лекарственным средствам (EMA) обнаружил возможную связь между очень редким воспалением сердца и вакцинами COVID-19 от Pfizer и Moderna. Но в ведомстве подчеркнули, что преимущества прививок перевешивают любые риски.
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