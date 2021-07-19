Опасность штамма Дельта в Украине: в Минздраве объявили об инициативе по новому коронавирусу

Киев до конца недели получит ПЦР-тесты для обнаружения коронавируса Дельта в Украине - Ляшко / УНИАН

Уже на этой неделе Всемирная организация здравоохранения должна поставить Украине специальные тесты для выявления нового штамма коронавируса Дельта. Тестирование позволит обнаружить пациентов с такой вариацией COVID-19 и ее распространение на территории страны. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

В ходе интервью глава Минздрава рассказал о том, что ВОЗ предоставит Киеву ПЦР-тесты, которые показывают реакцию исключительно на индийский штамм коронавируса.

Читайте такжеК концу лета штамм коронавируса Дельта в Украине будет доминирующим - Ляшко

"На этой неделе Украина получит от ВОЗ поставку ПЦР-тестов, которые реагируют только на "Дельту". Это нам позволит наряду с секвенированием проводить ПЦР-тестирования", - отметил Ляшко.

По его словам, таким образом, удастся выяснить, идет ли на территории страны распространение вариации коронавируса Дельта.

"Так мы сможем посмотреть, не циркулирует ли у нас "Дельта", - подчеркнул Виктор Ляшко.

Реклама

Штамм коронавируса Дельта в Украине

СНБО 23 июня провел внеочередное заседание по вопросу возможной циркуляции нового штамма коронавируса Дельта в Украине.

Секретарь ведомства Алексей Данилов сделал заявление, согласно которому индийский вариант коронавируса был выявлен и в Украине – вирус зафиксировали у женщины и ребенка, которые вернулись с территории России.

Врач-инфекционист Ольга Голубовская утверждала, что индийский штамм коронавируса Дельта вряд ли обойдет Украину. Вариация COVID-19 опасна тем, что она быстро распространяется среди тех лиц, у которых нет иммунитета к коронавирусу. Поэтому доктор советует украинцам делать прививки.

Согласно данным на 15 июля, в Украине было зафиксировано 4 случая коронавируса, вариация которых похожа на Дельту.