Индийский штамм коронавируса "подкрался" к Украине / Reuters

В европейских странах уже регистрируется опасная индийская мутация COVID-19, рассказала эпидемиолог, главный специалист Минздрава по специальности "Эпидемиология" Наталья Виноград. Она обратила внимание на то, что этот штамм коронавируса уже рядом с Украиной.

"Там появился новый штамм, индийский, с которым тоже связывают резкий рост и ухудшение эпидситуации. Вначале на тот штамм никто особо не обратил внимания, казалось, что по тем мутациям, которые там произошли, не сильно оно прописывается, что будет изменение клинической картины или параметров, скажем, по заразительности. К огромному сожалению, тревога есть еще в том, что этот индийский штамм регистрируется во многих европейских странах. Я обращаю внимание на европейский континент, потому что Украина здесь. Он рядом с нами, в Чехии, он уже есть в семи европейских странах, где подтвердили", - рассказала Виноград, сообщает Укринформ.

Она подчеркнула, что сейчас в Индии, Непале, Шри-Ланке, странах Юго-Восточной Азии наблюдается существенное изменение эпидемической ситуации с очень высокими показателями заболеваемости и летальности.

"По сравнению с предыдущей неделей возросла на 90%. Это наибольший рост, который имела территория за все время, как и тенденция к росту заболеваемости, по сравнению с предыдущей неделей, там рост на 67%", - сказала Виноград.

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