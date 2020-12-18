Опасный "коктейль" грипп и COVID-19: врач оценила вероятность одновременного заражения

Два возбудителя при попадании в одну клетку не уживаются, подчеркнула Алла Мироненко.
Заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней имени профессор Алла Мироненко оценила вероятность одновременного заражения коронавирусом и гриппом.
Как подчеркнула она в комментарии Фактам, человек не может заразиться одновременно гриппом и коронавирусом COVID-19.
"Опасения, что человек может заразиться сразу двумя опасными вирусами, напрасны", - утверждает медик.
Она объяснила это тем, что два возбудителя при попадании в одну клетку не уживаются.
"Иммунная система реагирует на вторжение вируса выработкой защитного белка — интерферона, что мешает проникновению в клетку других вирусов", - добавила Мироненко.
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Коронавирус в Украине:
- В Украине за сутки зафиксировано 12 тыс. 630 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, умерли 260 человек, выздоровели 12 тыс. 866 человек.
- Также за минувшие сутки госпитализированы 2 тыс. 904 человека; выздоровели - 12 тыс. 866, зафиксировано 260 летальных случаев.
- Медики провели 68 тыс. 759 тестов (в частности методом ПЦР - 42 тыс. 340, методом ИФА - 26 тыс. 419).
- За все время пандемии в Украине заболели 944 тыс. 381 человек, выздоровели - 561 тыс. 222, умерли - 16 тыс. 256. Медиками проведено 5 млн 209 тыс. 462 ПЦР-тестирования.