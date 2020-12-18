Опасный "коктейль" грипп и COVID-19: врач оценила вероятность одновременного заражения

Врач рассказала о поведении вируса в организме / Reuters

Заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней имени профессор Алла Мироненко оценила вероятность одновременного заражения коронавирусом и гриппом.

Как подчеркнула она в комментарии Фактам, человек не может заразиться одновременно гриппом и коронавирусом COVID-19.

"Опасения, что человек может заразиться сразу двумя опасными вирусами, напрасны", - утверждает медик.

Она объяснила это тем, что два возбудителя при попадании в одну клетку не уживаются.

"Иммунная система реагирует на вторжение вируса выработкой защитного белка — интерферона, что мешает проникновению в клетку других вирусов", - добавила Мироненко.

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