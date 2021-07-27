Опасный штамм Дельта: Комаровский рассказал, как защитить детей от COVID-19

Евгений Комаровский / УНИАН

Никаких специфических средств защиты детей от нового штамма COVID-19 Дельта нет, заявил известный врач-педиатр Евгений Комаровский.

Дети, как и взрослые, нуждаются в проветривании помещений и если есть малейшие сомнения в качестве вентиляции в помещениях, куда вы собираетесь идти с ребенком, лучше туда не ходить, пояснил он, отвечая на один из вопросов читателей.

"Поскольку детям до пяти лет категорически не рекомендованы маски, то все эти разговоры, которые мы постоянно ведем — об инфицирующей дозе, сквозняке, учебе и общении на свежем воздухе, минимизации контактов — для них особенно актуальны", - уточнил медик.

Он напомнил о том, что ребенок не должен общаться с незнакомыми людьми, а родители должны ограничить контакты для избегания заражения.

"Что касается дельта-варианта и детей, то мы снова возвращаемся к основам — инфицирующей дозе. Потому что особенность дельта-варианта как раз и состоит, по всей видимости, в том, что он вызывает болезнь при меньшей инфицирующей дозе. Но достоверной информации о том, что вирус дельта вызывает более тяжелое течение болезни у детей — нет", - утверждает педиатр.

Реклама

По его словам, штамм Дельта может вызывать более тяжелое течение болезни просто потому, что для возникновения болезни нужно меньшее количество вирусных частиц.

"Но еще раз обращаю внимание: на сегодня нет научных работ, которые бы утверждали, что коронавирус штамма дельта протекает у детей тяжелее, чем другие разновидности ковида", - добавил Комаровский.

Читайте такжеКомаровский предупредил о связи питания с онкологией и назвал главные риски

Напомним, ранее Комаровский заявил о том, что коронавирус может передаваться аэрозольным путем.

По его словам, вентиляция помещения и открытые форточки оказываются намного более эффективным способом профилактики, чем все маски вместе взятые.