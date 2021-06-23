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Опасный штамм Дельта в Украине: в Минздраве сделали заявление по усилению карантина

23 июня 2021, 21:14
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Совет национальной безопасности и обороны поручил Минздрав подготовить пакет мер по противодействию штамму Дельта.

маски,карантин
Минздрав до 25 июня разработает комплекс мер по новым карантинным ограничениям в Украине / Reuters

Министерство здравоохранения до пятницы, 25 июня, подготовит пакет предложений по ситуации с карантином в Украине с целью противодействия циркуляции нового штамма коронавируса Дельта. Соответствующее поручение ведомство получило от СНБО. Об этом заявил главный санитарный врач страны Игорь Кузин.

"До 25-го июня, по отдельному поручению СНБО, будут подготовлены комплексные предложения для противодействия распространению коронавируса штамма "Дельта" в Украине", - цитирует его пресс-служба Минздрава.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов 23 июня заявил, что на территории Украины уже зафиксирована новая модификация коронавируса – Дельта, которую ранее выявили в Индии. Вирусной инфекцией такого типа заразились 66-летняя женщина и 16-летний ребенок, приехавшие из России.

Ситуация с COVID-19 в Украине

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Украине стабилизировалась. За последние 24 часа вирусом заразились 835 человек, из них 419 госпитализировали.

На заседании СНБО 23 июня в связи с мерами по предотвращению распространения коронавируса Дельта в Украине было принято решение ввести обязательное тестирование на COVID-19 для лиц, которые прибывают в страну из России, Великобритании, Португалии и Индии.

Глава комитета Рады по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий ранее заявлял, что в связи с опасностью штамма Дельта власти должны вернуть обязательное ПЦР-тестирование для лиц, которые приезжают из-за рубежа, усилить контроль над карантином, ускорить вакцинацию и запустить подготовку опорных больниц в связи с ожиданием новой волны COVID-19.

СНБО Минздрав Дельта новости Украины коронавирус в Украине Игорь Кузин
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