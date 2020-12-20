Опасный симптом: биолог рассказала, как коронавирус поражает мозг

Биолог рассказал об опасности коронавируса / Reuters

Стало известно о еще одной опасности бушующего во всем мире коронавируса COVID-19.

Биолог Анча Баранова рассказала, что способность коронавируса поражать центральную нервную систему объясняется способностью COVID-19 проникать в мозг через клетки обонятельного эпителия, сообщает lenta.ru.

Говоря о неожиданном свойстве коронавирусной инфекции, она пояснила, что клетки обонятельного эпителия служат входными воротами в мозг.

Поэтому у людей, перенесших коронавирус, так много неврологических проблем. Не только периферической нервной системы, которые развиваются из-за тканевой гипоксии, но и центральных отделов, утверждает ученая.

По ее словам, потеря обоняния при коронавирусе является опасным симптомом, который доказывает тот факт, что COVID-19 обладает нейротропностью — способностью поражать нейроны центральной нервной системы.

Баранова добавила, что бесследно такая встряска для организма проходить не может.

Читайте такжеЛяшко разгромил популярный миф о вакцинации украинцев от COVID-19

Коронавирус в Украине: