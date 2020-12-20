Опасный симптом: биолог рассказала, как коронавирус поражает мозг

У людей, перенесших коронавирус, много неврологических проблем.
Стало известно о еще одной опасности бушующего во всем мире коронавируса COVID-19.
Биолог Анча Баранова рассказала, что способность коронавируса поражать центральную нервную систему объясняется способностью COVID-19 проникать в мозг через клетки обонятельного эпителия, сообщает lenta.ru.
Говоря о неожиданном свойстве коронавирусной инфекции, она пояснила, что клетки обонятельного эпителия служат входными воротами в мозг.
Поэтому у людей, перенесших коронавирус, так много неврологических проблем. Не только периферической нервной системы, которые развиваются из-за тканевой гипоксии, но и центральных отделов, утверждает ученая.
По ее словам, потеря обоняния при коронавирусе является опасным симптомом, который доказывает тот факт, что COVID-19 обладает нейротропностью — способностью поражать нейроны центральной нервной системы.
Баранова добавила, что бесследно такая встряска для организма проходить не может.
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Коронавирус в Украине:
- В Украине за минувшие сутки COVID-19 заболели 8 тыс. 325 человек, 116 - умерли.
- Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 964 тыс. 448 случаев COVID-19.
- Всего от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, умерли 16 тыс. 585 человек.
- На сегодняшний день выздоровели 581 тыс. 162 человека, за минувшие сутки - 6 тыс. 626.
- На сегодняшний день Украине болеет 366 тыс. 701 человек.