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Опрос показал, сколько украинцев не хотят делать прививку от COVID-19

16 марта 2021, 16:21
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Среди тех, кто не против вакцинироваться, 52% готовы это сделать лишь при условии, что прививка будет бесплатной, а платить за вакцину готовы 22,5% граждан.

Вакцинация
Опрос показал, сколько украинцев не хотят делать прививку от COVID-19 / Reuters

Мнения украинцев о вакцинации от коронавируса разошлись. Свежий опрос показал, что 51,5% опрошенных граждан не намерены делать прививку против COVID-19. Основная причина отказа - недоверие к вакцинам, которые применяются в Украине.

Согласно данным опроса Центра Разумкова, который был проведен в начале марта, 12% респондентов собирается сделать прививку в ближайшем будущем (или уже сделали такую прививку), 16% намерены это сделать, но позже, 10% намерены это сделать лишь тогда, когда это будет нужно по формальным требованиям (например, для поездки за границу), 10% еще не определились.

Среди тех, кто не против вакцинироваться, 52% готовы это сделать лишь при условии, что прививка будет бесплатной, 22,5% из них готовы платить за нее, а еще 5% готовы платить за то, чтобы вакцинироваться вне очереди, 21% не определились.

Те респонденты, которые не хотят делать прививки, чаще всего мотивируют это тем, что вакцины, которые применяются в Украине, якобы недостаточно эффективны или безопасны, но "какой-то другой" вакциной они готовы сделать прививку (такой ответ дают 45% тех, кто не намерен делать прививку).

Еще 27% из них мотивируют свой отказ тем, что якобы риски вакцинации превышают риски от самой болезни, 10% - тем, что уже переболели коронавирусом, 7% имеют медицинские противопоказания, 3% считают, что вероятность того, что они заболеют COVID-19, очень низкая.

Исследование проведено Центром Разумкова с 5 по 9 марта 2021 года по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Методом интервью "лицом к лицу" по месту проживания было опрошено 2018 респондентов. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Какие опросы украинцев проводились ранее:

  • Опрос показал, что 23% жителей Украины доверяют качеству американо-немецкой вакцины Pfizer/BioNTech. В тройку вакцин-лидеров доверия также входят шведско-британская AstraZeneca/Oxford - показатель доверия 16%, и американская Moderna – ей доверяют 12% украинцев. Больше всего не доверяют украинцы китайской вакцине Sinovac Biotech - уровень доверия равен всего 1%.
  • Свежий опрос показал, что большинство украинцев недовольны действиями властей по борьбе с эпидемией коронавируса.

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