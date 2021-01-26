Опубликовано первое фото британского вируса-"мутанта"

Фотография вируса под микроскопом появилась на сайте Роспотребнадзора.
В Роспотребнадзоре похвастались, что специалисты ведомства первыми в мире сфотографировали британский штамм коронавируса, известный как VUI-202012/01.
Фотография вируса под микроскопом опубликована на сайте Роспотребнадзора.
По данным ведомства, на данный момент изучаются структурные особенности штамма коронавируса из Британии, а также проявления в экспериментальных моделях с использованием лабораторных животных и клеточных культурах.
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Британский вирус-"мутант" - о чем ранее писал Главред:
- 14 декабря британские ученые выявили новый, мутировавший вариант коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение болезни в юго-восточной части Англии.
- Новый штамм коронавируса известен как VUI-202012/01. Он может быть намного опаснее известного ученым варианта.
- Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова дала неожиданное объяснение, почему мутирует коронавирус.
- В Германии медики сумели обнаружить новый штамм коронавируса COVID-19 ‒ на этот раз родом из Бразилии.
Автор: Анна Багрий