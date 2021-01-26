Опубликовано первое фото британского вируса-"мутанта"

Новый штамм коронавируса может быть намного опаснее известного ученым варианта / Reuters

В Роспотребнадзоре похвастались, что специалисты ведомства первыми в мире сфотографировали британский штамм коронавируса, известный как VUI-202012/01.

Фотография вируса под микроскопом опубликована на сайте Роспотребнадзора.

По данным ведомства, на данный момент изучаются структурные особенности штамма коронавируса из Британии, а также проявления в экспериментальных моделях с использованием лабораторных животных и клеточных культурах.

Так выглядит под микроскопом штамм коронавируса VUI-202012/01 / rospotrebnadzor.ru

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