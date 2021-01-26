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Опубликовано первое фото британского вируса-"мутанта"

26 января 2021, 00:55

Фотография вируса под микроскопом появилась на сайте Роспотребнадзора.

коронавирус
Новый штамм коронавируса может быть намного опаснее известного ученым варианта / Reuters

В Роспотребнадзоре похвастались, что специалисты ведомства первыми в мире сфотографировали британский штамм коронавируса, известный как VUI-202012/01.

Фотография вируса под микроскопом опубликована на сайте Роспотребнадзора.

По данным ведомства, на данный момент изучаются структурные особенности штамма коронавируса из Британии, а также проявления в экспериментальных моделях с использованием лабораторных животных и клеточных культурах.

Так выглядит под микроскопом штамм коронавируса VUI-202012/01 / rospotrebnadzor.ru
rospotrebnadzor.ru

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Британский вирус-"мутант" - о чем ранее писал Главред:

  • 14 декабря британские ученые выявили новый, мутировавший вариант коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение болезни в юго-восточной части Англии.
  • Новый штамм коронавируса известен как VUI-202012/01. Он может быть намного опаснее известного ученым варианта.
  • Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова дала неожиданное объяснение, почему мутирует коронавирус.
  • В Германии медики сумели обнаружить новый штамм коронавируса COVID-19 ‒ на этот раз родом из Бразилии.

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