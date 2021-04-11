Ослабление карантина: Ляшко назвал кандидатов на выход из красной зоны

Виктор Ляшко / УНИАН

В ближайшее время Черниговская, Закарпатская и Черновицкая области выйдут из "красной" зоны карантинных ограничений и окажутся в "желтой" зоне.

Как заявил главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в интервью 5 каналу, это произойдет в результате введения адаптивного карантина.

"Уже сегодня мы можем сказать, что применение локальных карантинных ограничений дает свой результат. И Черниговская и Закарпатская и Черновицкая области уже подходят к тому, что через три-четыре-пять дней они перейдут из красного в желтый уровень эпидемиологической опасности", - пояснил главный санврач.

Он говорит, что после этого в трех областях будут сняты жесткие карантинные ограничения.

В то же время он подчеркнул, что в Киеве остается крайне тяжелая ситуация, это связано с пандемической усталостью.

"Сколько бы мы не писали на бумаге ограничений, если все вместе не будем их соблюдать они. не будут давать эффекта. И здесь будет вопрос не во власти, не в своевременности или несвоевременности введения карантина", – добавил Ляшко.

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