Ослабление карантина: Ляшко назвал кандидатов на выход из красной зоны

В Киеве остается крайне тяжелая ситуация с эпидемией, подчеркнул главный санврач.
В ближайшее время Черниговская, Закарпатская и Черновицкая области выйдут из "красной" зоны карантинных ограничений и окажутся в "желтой" зоне.
Как заявил главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в интервью 5 каналу, это произойдет в результате введения адаптивного карантина.
"Уже сегодня мы можем сказать, что применение локальных карантинных ограничений дает свой результат. И Черниговская и Закарпатская и Черновицкая области уже подходят к тому, что через три-четыре-пять дней они перейдут из красного в желтый уровень эпидемиологической опасности", - пояснил главный санврач.
Он говорит, что после этого в трех областях будут сняты жесткие карантинные ограничения.
В то же время он подчеркнул, что в Киеве остается крайне тяжелая ситуация, это связано с пандемической усталостью.
"Сколько бы мы не писали на бумаге ограничений, если все вместе не будем их соблюдать они. не будут давать эффекта. И здесь будет вопрос не во власти, не в своевременности или несвоевременности введения карантина", – добавил Ляшко.
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Коронавирус в Украине:
- За минувшие сутки в Украине было выявлено 12 тыс. 112 новых случаев COVID-19, в частности заболели 524 ребенка и 181 медработник.
- За вчера госпитализированы 4 тыс. 694 человека, умерли - 235 человек, выздоровели - 5 тыс. 34 человека.
- За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1 тыс. 374), Днепропетровской (1 тыс. 333), Донецкой (839) и Хмельницкой (811) областях.
- За все время пандемии в Украине COVID-19 заболели 1 млн 853 тыс. 249 человек, выздоровели - 1 мл 410 тыс. 860 человек, умерли - 37 тыс. 14 человек, проведено ПЦР-тестирований - 8 млн 656 тыс. 885.