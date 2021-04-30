Ослабление карантина в Киеве с 1 мая: что запрещено в столице

Общественный транспорт в столице будет работать с ограничениями.
Усиленный карантин в Киеве, согласно решению комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, отменяется. Столица в ближайшее время будет жить по правилам оранжевой зоны карантинных ограничений, которые предусматривают определенные ограничения в сфере пассажирских перевозок, работе сферы общественного питания, а также деятельности спортзалов и фитнес-центров.
Согласно информации пресс-службы Киевской городской государственной администрации, с 00:00 1 мая 2021 года в столице действует ряд запретов оранжевой зоны карантина.
Оранжевая зона карантина в Киеве – что запрещено
- Пребывание в общественных местах, зданиях и транспорте без защитной маски
- Нахождение на улицах без документов, которые удостоверяют личность
- Самовольно прерывать самоизоляцию и самообсервацию
- Проводить массовые мероприятия при участии более одного человека на 4 квадратных метра. Заполненность залов должна составлять 50% от количества мест.
- Работа кинотеатров и других учреждению культуры с заполненностью сидячих мест более, чем на 50%
- Перевозить пассажиров в количестве более 50% от числа сидячих мест
- Проводить дискотеки и различные праздничные мероприятия в кафе и ресторанах
- Работа ночных клубов
- Работа кафе, баров и ресторанов после 00:00 и до 7:00, кроме доставки и заказов на вынос
- Размещать посетителей в заведениях сферы общепита на расстоянии менее 2 метра от столов и более 4 человек за одним столом
- Обслуживать посетителей без соблюдения социальной дистанции в 1,5 метра и соблюдения масочного режима
- Посещение образовательных учреждений в том случае, если там на самоизоляции находятся более 50% персонала и соискателей образования
- Проведение в образовательных учреждениях массовых мероприятий, в которых принимают участие более одной группы или класса в присутствии зрителей
- Деятельность спортивных залов и фитнес-центров в том случае, если число посетителей составляет более 1 человека на 10 квадратных метров, бассейнов при условии пребывания более 4 человек на одной дорожке или 6 человек для спортивно-тренировочных групп
- Посещение посторонними лицами учреждений социальной защиты временного или постоянного проживания.
Карантин в Киеве
- Киевский градоначальник Виталий Кличко 18 марта сделал заявление о том, что в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации, связанной с высоким уровнем заболеваемости COVID-19 в столице, столичные власти приняли решение ввести усиленный карантин в Киеве сроком на три недели – до 9 апреля.
- По причине ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом карантин в Киеве повторно ужесточили с 5 апреля. Городской транспорт на период ужесточенных противоэпидемиологических мероприятий работал по спецпропускам.
- Мэр Виталий Кличко 14 апреля заявлял, что ситуация в столице по-прежнему остается сложной. Поэтому власти решили продлить жесткий карантин в Киеве до 30 апреля.
- 28 апреля Кличко объявил о стабилизации ситуации с COVID-19 в Киеве. С 1 мая в столице заработает без пропусков общественный транспорт, а дети смогут пойти в школу.
Автор: Андрей Ганжа