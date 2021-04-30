Ослабление карантина в Киеве с 1 мая: что запрещено в столице

Транспорт в Киеве будет работать с заполненностью не более 50% от количества сидячих мест / УНИАН

Усиленный карантин в Киеве, согласно решению комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, отменяется. Столица в ближайшее время будет жить по правилам оранжевой зоны карантинных ограничений, которые предусматривают определенные ограничения в сфере пассажирских перевозок, работе сферы общественного питания, а также деятельности спортзалов и фитнес-центров.

Согласно информации пресс-службы Киевской городской государственной администрации, с 00:00 1 мая 2021 года в столице действует ряд запретов оранжевой зоны карантина.

Оранжевая зона карантина в Киеве – что запрещено

Пребывание в общественных местах, зданиях и транспорте без защитной маски

Нахождение на улицах без документов, которые удостоверяют личность

Самовольно прерывать самоизоляцию и самообсервацию

Проводить массовые мероприятия при участии более одного человека на 4 квадратных метра. Заполненность залов должна составлять 50% от количества мест.

Работа кинотеатров и других учреждению культуры с заполненностью сидячих мест более, чем на 50%

Перевозить пассажиров в количестве более 50% от числа сидячих мест

Проводить дискотеки и различные праздничные мероприятия в кафе и ресторанах

Работа ночных клубов

Работа кафе, баров и ресторанов после 00:00 и до 7:00, кроме доставки и заказов на вынос

Размещать посетителей в заведениях сферы общепита на расстоянии менее 2 метра от столов и более 4 человек за одним столом

Обслуживать посетителей без соблюдения социальной дистанции в 1,5 метра и соблюдения масочного режима

Посещение образовательных учреждений в том случае, если там на самоизоляции находятся более 50% персонала и соискателей образования

Проведение в образовательных учреждениях массовых мероприятий, в которых принимают участие более одной группы или класса в присутствии зрителей

Деятельность спортивных залов и фитнес-центров в том случае, если число посетителей составляет более 1 человека на 10 квадратных метров, бассейнов при условии пребывания более 4 человек на одной дорожке или 6 человек для спортивно-тренировочных групп

Посещение посторонними лицами учреждений социальной защиты временного или постоянного проживания.

Карантин в Киеве