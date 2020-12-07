​"Осталось недолго": эксперт рассказала, когда Украина победит коронавирус​

Когда Украина победит коронавирус​ / Reuters

Осенью 2021 года эпидемия коронавируса в Украине и мире пойдет на спад. По словам медицинского эксперта Валентины Маркевич, ситуация с COVID-19 улучшится, когда у людей выработается коллективный иммунитет.

"Вакцинации однозначно быть. Нам осталось потерпеть до октября. Я делаю прогноз, что в следующем году, в октябре, уже все будет хорошо. Мы это переживем. Трудные времена пройдут. Самое главное – всем выжить", - заявила эксперт, передает телеканал Украина 24.

При этом эксперт заявила, что инфекция, подобная коронавирусу, появляется раз в сто лет.

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"В ХХ веке мы имели "испанку". Два года живет вирус. Я считаю, что два года достаточно для того, чтобы он "покосил" людей, сделал так называемый естественный отбор. Сила этого вируса будет падать", - отметила Маркевич.

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