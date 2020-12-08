Остановка транспорта и работа метро: в Киеве раскрыли план по локдауну в Украине

В случае введения тотального локдауна в Украине под удар попадут маршрутные такси, утверждает Олег Рубан.
При условии введения жесткого карантина в Украине власти в первую очередь ограничат движение маршрутных такси. Принятие особых решений по метрополитену будет лишь в последнюю очередь, так как метро считается не самым опасным местом распространения COVID-19.
Как заявил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан в эфире Громадське радіо, особенность метрополитена состоит в обеспечении хорошей вентиляции и контроля над соблюдением карантинных ограничений. Именно поэтому метро закроют только в последнюю очередь.
Наиболее высокая вероятность заразиться коронавирусом в маршрутных такси. Именно поэтому в первую очередь могут ограничить работу именно пассажирских перевозок.Читайте такжеЛокдаун в Киеве: названы возможные изменения в работе метро
"При несоблюдении противоэпидемических мер больше всего рисков распространения коронавируса в маршрутных такси, далее идут обычные такси, потом наземный коммунальный транспорт", - подчеркнул Олег Рубан.
Локдаун и общественный транспорт в Украине
- Источники в Кабмине и Офисе президента 3 декабря сообщали, что власти планируют ввести жесткий карантин в Украине со 2 по 21 января. Однако существенно ограничивать работу общественного транспорта, как это было весной, правительство не собирается.
- Впрочем, глава комитета Рады по вопросам здравоохранения, народный депутат от фракции Слуга народа Михаил Радуцкий заверял, что в случае тотального карантина в Украине будут закрыты все объекты, кроме критической инфраструктуры. По его мнению, работа транспорта должна быть ограничена.
- Глава Минздрава Максим Степанов 8 декабря уточнил, что пассажирские перевозки на период жестких противоэпидемиологических мероприятий власти останавливать не намерены.