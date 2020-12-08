Остановка транспорта и работа метро: в Киеве раскрыли план по локдауну в Украине

Метро во время жесткого карантина в Украине закрывать не будут - Госпродпотребслужба / УНИАН

При условии введения жесткого карантина в Украине власти в первую очередь ограничат движение маршрутных такси. Принятие особых решений по метрополитену будет лишь в последнюю очередь, так как метро считается не самым опасным местом распространения COVID-19.

Как заявил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан в эфире Громадське радіо, особенность метрополитена состоит в обеспечении хорошей вентиляции и контроля над соблюдением карантинных ограничений. Именно поэтому метро закроют только в последнюю очередь.

Наиболее высокая вероятность заразиться коронавирусом в маршрутных такси. Именно поэтому в первую очередь могут ограничить работу именно пассажирских перевозок.Читайте такжеЛокдаун в Киеве: названы возможные изменения в работе метро

"При несоблюдении противоэпидемических мер больше всего рисков распространения коронавируса в маршрутных такси, далее идут обычные такси, потом наземный коммунальный транспорт", - подчеркнул Олег Рубан.

Локдаун и общественный транспорт в Украине