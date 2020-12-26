Остановка транспорта и тотальный локдаун: в Раде объяснили инициативу

В Украине нужно ввести тотальный локдаун и запретить работу транспорта, чтобы решить проблему с COVID-19 - нардеп / УНИАН

Властям следовало бы ввести тотальный карантин в Украине с последующей остановкой работы общественного транспорта. Именно такие мероприятия позволили бы достичь нужного результата в борьбе с эпидемией COVID-19 на территории страны.

Об этом заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью Радио Свобода, комментируя вопрос усиления противоэпидемиологических мер.

По его словам, эффективным способом сдерживания распространения коронавирусной инфекции может стать только полный локдаун в Украине, предусматривающий ограничение работы общественного транспорта.

"Вообще моя точка зрения – я сторонник полного локдауна с прекращением транспорта. Я последовательный сторонник этого решения. Потому что любые половинчатые ограничения не дают той пользы, на которую мы рассчитываем", - сказал Гетманцев, добавив, что он поддерживает введение усиленных противокоронавирусных мер в январе.Читайте такжеПеренос жесткого карантина в Украине: в Минздраве объяснили ситуацию

Кроме того, парламентарий уточнил, что карантин выходного дня позволил снизить показатели заболеваемости COVID-19 в стране.

"Вместе с тем, надо отметить – решение правительства о карантине "выходного дня" позволило нам сегодня наблюдать меньшие цифры зараженных коронавирусом в Украине", - подчеркнул политик.

Карантин в Украине