Остановка транспорта и тотальный локдаун: в Раде объяснили инициативу

По словам Даниила Гетманцева, карантин выходного дня в Украине помог снизить уровень заболеваемости COVID-19.
Властям следовало бы ввести тотальный карантин в Украине с последующей остановкой работы общественного транспорта. Именно такие мероприятия позволили бы достичь нужного результата в борьбе с эпидемией COVID-19 на территории страны.
Об этом заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью Радио Свобода, комментируя вопрос усиления противоэпидемиологических мер.
По его словам, эффективным способом сдерживания распространения коронавирусной инфекции может стать только полный локдаун в Украине, предусматривающий ограничение работы общественного транспорта.
"Вообще моя точка зрения – я сторонник полного локдауна с прекращением транспорта. Я последовательный сторонник этого решения. Потому что любые половинчатые ограничения не дают той пользы, на которую мы рассчитываем", - сказал Гетманцев, добавив, что он поддерживает введение усиленных противокоронавирусных мер в январе.Читайте такжеПеренос жесткого карантина в Украине: в Минздраве объяснили ситуацию
Кроме того, парламентарий уточнил, что карантин выходного дня позволил снизить показатели заболеваемости COVID-19 в стране.
"Вместе с тем, надо отметить – решение правительства о карантине "выходного дня" позволило нам сегодня наблюдать меньшие цифры зараженных коронавирусом в Украине", - подчеркнул политик.
Карантин в Украине
- Правительство 9 декабря приняло решение о введении усиленного карантина в Украине на период с 8 по 24 января 2021 года. Такие меры связаны с попыткой предотвратить начало второй волны коронавирусной инфекции на территории страны.
- При этом Кабмин продлил общенациональные противоэпидемиологические мероприятия до 1 марта 2021 года. Таким образом, до весны в стране будут действовать противокоронавирусные меры по правилам оранжевой карантинной зоны.
- В Кабмине заявили, что во время локдауна в марте было много претензий к властям из-за остановки работы общественного транспорта. Поэтому сейчас правительство приняло решение не запускать ограничения пассажирских перевозок.