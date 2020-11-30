Остановка транспорта на Новый год: Дубинский раскрыл детали локдауна

В Украине планируют ввести локдаун / Фото Reuters

Во время планируемого локдауна из-за эпидемии коронавируса в Украине предполагается остановка общественного транспорта.

Об этом народный депутат от Слуги народа Александр Дубинский сообщил в своем Facebook.

Соответствующую информацию нардеп уточнил в комментариях под своим сообщением о планах правительства ввести локдаун в Украине в конце 2020 года.

По его данным, ужесточение карантина в Украине планируется на срок с 24 декабря 2020 года по 15 января 2021 года.

Как пишет РБК-Украина, власть рассматривает несколько возможных вариантов локдауна. Один из них предполагает ужесточение карантина на новогодние праздники.

По данным информированного источника в Офисе президента, озвученный Дубинским вариант является только одним из существующих.

"Каждый день вносятся коррективы. Нет единого обязательного дня ввода тотального локдауна", – сказал он.

В то же время источник в правительстве добавил, что решение по локдауну еще не принято.

"Дат никаких нет. И формат "локдауна" тоже под вопросом", – уточнил собеседник.

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Ранее председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий заявил о том, что инкубационный период у COVID-19 от 14 до 21 дня, поєтому жесткий локдаун надо будет вводить минимум на три недели. Он отметил, что система здравоохранения Украины пока может выдержать до 30 тысяч новых больных.

Локдаун в Украине: что известно о подготовке