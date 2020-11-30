Остановка транспорта на Новый год: Дубинский раскрыл детали локдауна

Ужесточение карантина в Украине планируется на срок с 24 декабря по 15 января.
Во время планируемого локдауна из-за эпидемии коронавируса в Украине предполагается остановка общественного транспорта.
Об этом народный депутат от Слуги народа Александр Дубинский сообщил в своем Facebook.
Соответствующую информацию нардеп уточнил в комментариях под своим сообщением о планах правительства ввести локдаун в Украине в конце 2020 года.
По его данным, ужесточение карантина в Украине планируется на срок с 24 декабря 2020 года по 15 января 2021 года.
Как пишет РБК-Украина, власть рассматривает несколько возможных вариантов локдауна. Один из них предполагает ужесточение карантина на новогодние праздники.
По данным информированного источника в Офисе президента, озвученный Дубинским вариант является только одним из существующих.
"Каждый день вносятся коррективы. Нет единого обязательного дня ввода тотального локдауна", – сказал он.
В то же время источник в правительстве добавил, что решение по локдауну еще не принято.
"Дат никаких нет. И формат "локдауна" тоже под вопросом", – уточнил собеседник.
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Ранее председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий заявил о том, что инкубационный период у COVID-19 от 14 до 21 дня, поєтому жесткий локдаун надо будет вводить минимум на три недели. Он отметил, что система здравоохранения Украины пока может выдержать до 30 тысяч новых больных.
Локдаун в Украине: что известно о подготовке
- 11 ноября Кабинет министров принял решение об отказе от адаптивного карантина и введении карантина выходного дня.
- В частности, в выходные дни дополнительно к ограничениям, предусмотренным в будни, будет запрещена деятельность заведений питания, торговых центров, культурных заведений, спортзалов, фитнес-центров, учреждений размещения, в том числе гостиниц (кроме тех, которые выполняют социальные функции); с 10 до 12 часов - приоритетные часы для обслуживания пенсионеров.
- Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко предлагает запланировать двухнедельный локдаун, привязанный к новогодним праздникам, и отказаться на Рождество и Новый год от массовых мероприятий.
- 25 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров готовится к возможному введению жесткого карантина во время зимних праздников.
- В свою очередь министр внутренних дел Арсен Аваков выступил за введение в Украине полного локдауна на 3-4 недели как можно скорее.