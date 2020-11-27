Остановка транспорта во время локдауна: Кличко рассказал, к чему готовиться

В Украине могут ужесточить карантин / УНИАН

Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал вероятность остановки общественного транспорта (в том числе метро) в случае введения локдауна.

В эфире канала Украина 24 он подчеркнул, что выступает категорически против остановки транспорта во время локдауна.

"Я буду настаивать, что при введении локдауна ни в коем случае нельзя останавливать работу метро и общественного транспорта. Все вводится для того, чтобы разорвать цепь распространения, но очень много людей задействованы в обеспечении жизнедеятельности города, и мы не можем остановить город вообще. Я говорю о водоснабжении, электроснабжении и так далее. Город — это живой организм. Нельзя, чтобы мы остановили работу транспорта, и люди будут забиваться в один автобус, как в прошлый раз", — подчеркнул мэр Киева.

В то же время он напомнил, что вопрос о введении жесткого карантина должен решаться на уровне правительства.

"Я убежден, что если локдаун будет введен, то нам нужны четкие правила соблюдения этого карантина. Они должны быть определены и доведены каждому. Также нужно следить за четким выполнением правил, потому что часто у нас правила вводятся, но не выполняются", — добавил Кличко.

Читайте также"Лучший способ": Степанов назвал главную задачу локдауна в Украине

Ранее глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил о том, что в ближайшее время в Украине необходимо ввести локдаун для борьбы с распространением COVID-19. Он считает, что карантин выходного дня не дал эффективного результата.

Локдаун в Украине: что известно о подготовке

11 ноября Кабинет министров принял решение об отказе от адаптивного карантина и введении карантина выходного дня.

В частности, в выходные дни дополнительно к ограничениям, предусмотренным в будни, будет запрещена деятельность заведений питания, торговых центров, культурных заведений, спортзалов, фитнес-центров, учреждений размещения, в том числе гостиниц (кроме тех, которые выполняют социальные функции); с 10 до 12 часов - приоритетные часы для обслуживания пенсионеров.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко предлагает запланировать двухнедельный локдаун, привязанный к новогодним праздникам, и отказаться на Рождество и Новый год от массовых мероприятий.

25 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров готовится к возможному введению жесткого карантина во время зимних праздников.

В свою очередь министр внутренних дел Арсен Аваков выступил за введение в Украине полного локдауна на 3-4 недели как можно скорее.

Коронавирус в Украине: