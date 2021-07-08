Осторожно, очень опасно: ВОЗ начала отслеживать "российский" штамм коронавируса

"Российский" штамм коронавируса признан опасным / Фото Reuters

Всемирная организация здравоохранения объявила о включении в список для наблюдения российский вариант коронавируса. Впервые в РФ его обнаружили в январе. Соответствующая информация появилась на сайте организации.

Список для мониторинга включает штаммы COVID-19, которые могут мутировать и предоставлять высокую угрозу населению, так как о них нет полной информации.

Читайте также"Детям не грозит": ВОЗ призывают Европу отсрочить вакцинацию детей против коронавирусаНа данный момент в этот перечень входит 12 видов коронавируса.

"Российский" штамм коронавируса AT.1 - что о нем известно

Впервые штамм зафиксировали в РФ в январе 2021 года. Однако он мутировал, что и обеспокоило экспертов ВОЗ.

Пока штамм не имеет собственного обозначения буквой греческого алфавита. Данную маркировку имеют только варианты, внесенные ВОЗ в списки которые:

Реклама

представляют интерес (VOI)

вызывают опасения (VOC ).

Что собой являет список ВОЗ

Перечень делится на две группы, в первую из которых входят штаммы, склонные к мутациям и зарегистрованные в разных регионах.

Вторая группа - это самые опасные мутации из первой группы, которые изменили свою эпидемиологию, увеличили возможности распространения, изменили симптоматику и стали более устойчивыми в лечение.

Какие опасные штаммы есть в списке сейчас

Британский Альфа

Южноафриканский Бета

Бразильский Гамма

Индийский Дельта

Какая ситуация с коронавирусом в России

В последние недели заболеваемость коронавирусом в РФ существенно выросла. Прирост инфицированных достиг пика второй волны пандемии. С начала пандемии в России зафиксировали более пяти миллионов случаев инфицирования коронавирусом. Скончалось от коронавируса более 140 тысяч россиян.

Тем временем, россияне массово вакцинируются. Людям приходится около суток проводить в очередях. Доходит и до драк.