От COVID-19 нужно будет прививаться регулярно - разработчик вакцины

В BioNTech объяснили нужду в многократных прививках от COVID-19 / Reuters

Массовая вакцинация населения планеты Земля от коронавируса COVID-19 позволит уменьшить количество инфицированных людей более чем на 90%. При этом, по всей вероятности, вакцинацию нужно будет повторять каждый год-полтора. Об этом рассказал руководитель фармацевтической компании BioNTech Угур Шахин в интервью немецкому изданию Bild.

Он утверждает, что коронавирусную пандемию можно эффективно сдерживать, в случае, если вакцину получит достаточно людей. Шахин говорит, что массовые прививки заметно уменьшают количество инфицированных коронавирусом на 92%.

При этом имеющиеся вакцины могут защитить и от новых, более опасных штаммов COVID-19, но вероятно, возникнет необходимость в многократных прививках.

"В случае появления опасного штамма, действенным подходом может быть введение третьей дозы имеющейся вакцины. Такое усиление прививки может спровоцировать столь сильную иммунную реакцию, что даже сильный штамм не сможет ее преодолеть. Если мы хотим замедлить распространение вируса в будущем и уменьшить уровень инфицирования, то усиливать прививки надо чаще, возможно ежегодно, или каждые полтора года", ‒ заявил Шахин.

Читайте такжеВ Минздраве рассказали о "побочках" после СOVID-вакцинации

Напомним, ранее сообщалось: