Отказывались госпитализировать: на отдыхе в Египте погиб известный украинский волонтер

Юрий Юрасюк / Фото Facebook

В Египте от коронавируса умер украинский врач-стоматолог, известный волонтер Юрий Юрасюк. Мужчину дважды на скорой отвозили в больницу, но по итогу в госпитализации отказали. Украинца приняли только через несколько дней, когда ситуация стала совсем критической.

Супруга медика считает, что в смерти виновата страховая компания, которая не настояла на лечении, пишет Obozrevatel.

Супруги Юрасюки вместе с детьми в начале марта отправились в Шарм-эль-Шейх. Перед вылетом они сдали ПЦР-тесты, результаты были отрицательными. Но уже через три дня после прилета на курорт мужчина почувствовал себя плохо.

8 марта украинца забрала скорая и отвезла в египетский госпиталь. Там ему сделали КТ, выяснили, что у него двусторонняя пневмония и подозрение на коронавирус. Однако мужчину не госпитализировали.

9 марта тест подтвердил заражение COVID-19, но украинца снова отказались положить в больницу. 12 марта Юрий начал кашлять кровью, тяжело дышал. Лишь тогда его забрали в больницу и почти сразу подключили к аппарату ИВЛ. Вечером в тот же день связь с ним пропала.

Супруга Юрия рассказала, что о смерти мужа ей сообщили 19 марта. Мужчина был на диализе, потому что начались проблемы с почками. Потом у него была остановка дыхания, его реанимировали. Но в результате у мужчины пострадал головной мозг. По словам нейрохирургов, шансов выжить у украинца не было.

В официальном заключении о смерти Юрия говорится, что он скончался от острой сердечной недостаточности. В рапорте о смерти мужа, который Ольга получила через египетских представителей, причиной смерти значился коронавирус.

Женщина хочет добиться правды, она написала заявление в египетскую полицию и намерена продолжить разбирательство в Украине. Ольга обвиняет страховую компанию, которая, по ее словам, отрицала необходимость госпитализации мужа.

В среду, 24 марта, Юрия должны доставить в Украину и похоронить.

Юрий Юрасюк занимался волонтерской деятельностью и не раз на собственном автобусе выезжал в зону боевых действий, доставляя необходимые вещи для защитников Украины.

Напомним: