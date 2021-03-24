Отказывались госпитализировать: на отдыхе в Египте погиб известный украинский волонтер

Перед вылетом Юрий Юрасюк сдал ПЦР-тесты на коронавирус, результаты были отрицательными. Но уже через три дня после он почувствовал себя плохо.
В Египте от коронавируса умер украинский врач-стоматолог, известный волонтер Юрий Юрасюк. Мужчину дважды на скорой отвозили в больницу, но по итогу в госпитализации отказали. Украинца приняли только через несколько дней, когда ситуация стала совсем критической.
Супруга медика считает, что в смерти виновата страховая компания, которая не настояла на лечении, пишет Obozrevatel.
Супруги Юрасюки вместе с детьми в начале марта отправились в Шарм-эль-Шейх. Перед вылетом они сдали ПЦР-тесты, результаты были отрицательными. Но уже через три дня после прилета на курорт мужчина почувствовал себя плохо.
8 марта украинца забрала скорая и отвезла в египетский госпиталь. Там ему сделали КТ, выяснили, что у него двусторонняя пневмония и подозрение на коронавирус. Однако мужчину не госпитализировали.
9 марта тест подтвердил заражение COVID-19, но украинца снова отказались положить в больницу. 12 марта Юрий начал кашлять кровью, тяжело дышал. Лишь тогда его забрали в больницу и почти сразу подключили к аппарату ИВЛ. Вечером в тот же день связь с ним пропала.
Супруга Юрия рассказала, что о смерти мужа ей сообщили 19 марта. Мужчина был на диализе, потому что начались проблемы с почками. Потом у него была остановка дыхания, его реанимировали. Но в результате у мужчины пострадал головной мозг. По словам нейрохирургов, шансов выжить у украинца не было.
В официальном заключении о смерти Юрия говорится, что он скончался от острой сердечной недостаточности. В рапорте о смерти мужа, который Ольга получила через египетских представителей, причиной смерти значился коронавирус.
Женщина хочет добиться правды, она написала заявление в египетскую полицию и намерена продолжить разбирательство в Украине. Ольга обвиняет страховую компанию, которая, по ее словам, отрицала необходимость госпитализации мужа.
В среду, 24 марта, Юрия должны доставить в Украину и похоронить.
Юрий Юрасюк занимался волонтерской деятельностью и не раз на собственном автобусе выезжал в зону боевых действий, доставляя необходимые вещи для защитников Украины.
Напомним:
- 23 марта после вакцинации препаратом от коронавируса индийского производства Covishield умерла военнослужащая Вооруженных сил Украины. Смерть наступила вследствие оторвавшегося тромба.
- Вакцинировалась служащая ВСУ в воскресенье, 21 марта.
- По словам начальника медицинской службы воинской части, где погибшая проходила службу, по состоянию на утро 23 марта жалоб на состояние здоровья женщина не высказывала.
- Отмечается, что она страдала гипертонической болезнью.
- В Одесской ОГА и в командовании Медицинских сил ВСУ подтвердили смерть женщины. 24 марта будут проведены все необходимые исследования. О причине смерти обещают сообщить в кратчайшие сроки.