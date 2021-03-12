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Отключат свет и воду: в Тернополе пригрозили жесткими мерами нарушителям карантина

12 марта 2021, 10:36
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Мэр города Сергей Надал решил радикально бороться с несоблюдением карантинных ограничений.

Карантина
Тернополь находится на пороге "красной" карантинной зоны / УНИАН

Тернопольский градоначальник Сергей Надал решил радикально бороться с несоблюдением карантина. Мэр угрожает отключить воду, тепло и электричество всем ресторанам и ночным клубам, которые нарушают запреты, введенные в "оранжевой" зоне карантина.

Прежде всего речь идет о заведениях, которые работают после 23:00 и в которых происходят массовые празднования, передает ТСН. Управлению жилищно-коммунального хозяйства городского совета уже поручили готовиться выключить свет и воду тем, кто попадет в список нарушителей.

Отметим, Тернополь пока что находится в "оранжевой" карантинной зоне, но количество больных ежедневно растет. Медики говорят, что болеет больше молодежи. Уже есть три человека, которые заразились коронавирусом в третий раз. Один из этих пациентов умер. Кроме того, в регионе 66 человек переболели COVID-19 дважды.

Отметим, согласно официальным данным, за минувшие сутки в Тернопольской области поставили 566 новых диагнозов "коронавирус". Общее число зараженных с начала эпидемии - более 45 тыс. украинцев.

Коронавирус в Украине - статистика 12 марта / covid19.rnbo.gov.ua

Коронавирус и карантин в Украине - о чем ранее писал Главред:

  • В Украине за сутки 11 марта был зафиксирован максимум больных COVID-19 с начала года. По состоянию на утро 12 марта поставили 12 946 диагнозов.
  • Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской (1310), Винницкой (940) областях, г. Киев (896), в Одесской (757), Львовской (704) и Киевской (697) областях.
  • Врач и ученый из Института биохимии Национальной академии наук Украины Украины Владимир Галицкий предупредил, что в Украине началась новая волна коронавируса – она будет значительно более стремительной, чем осенняя, и может стать национальной катастрофой.
  • По его словам, суточный прирост новых подтвержденных случаев коронавируса может достичь отметки в 40 тыс., а число летальных случаев - 1 тыс.
  • В Украине с 24 февраля в связи с реализацией мероприятий по восстановлению адаптивного карантина вновь поделили страну на эпидемиологические зоны: зеленую, желтую, оранжевую и красную. Красная зона вводится в районах, городах и областях, в которых фиксируется повышенный уровень заболеваемости COVID-19.
  • Карантин в Украине на общенациональном уровне продлен правительством до 1 мая 2021 года.

Зоны карантина в Украине: что запрещено в разных зонах

Зеленая зона – ограничения:

  • Масочный режим;
  • Залы кинотеатров, театров и трибуны стадионов могут быть заполнены на 50%;
  • Перевозить в транспорте можно только тех пассажиров, которым есть куда сесть.

Желтая карантинная зона – ограничения:

  • Все ограничения зеленой зоны;
  • Рестораны, кафе, бары и столовые могут работать до полуночи;
  • В спортзалах, фитнес-центрах и бассейнах количество посетителей должно рассчитываться по формуле 1 человек на 10 квадратных метров;
  • Запрещена работа хостелов;
  • Не проводится плановая госпитализация;
  • Нельзя просто так ходить в учреждения социальной защиты, в которых находятся пожилые люди.

Оранжевая зона карантина – ограничения:

  • Запрещена работа турбаз и хостелов;
  • В ночное время запрещена работа развлекательных заведений;
  • Прекращена плановая госпитализация;
  • Не работают спортзалы, фитнес-центры и учреждения культуры;
  • В детские лагеря не привозят детей на новые смены;
  • Количество людей на массовых мероприятиях рассчитывалось по формуле 1 человек на 20 квадратных метров, и в них не могли принимать участие более 100 человек.

Красная зона карантина – ограничения:

  • Не работает общественный транспорт;
  • Не работают учебные заведения;
  • Запрещена работа кафе, ресторанов и торгово-развлекательных центров;
  • Не работают заведения культуры;
  • Не работают непродовольственные магазины и рынки.
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