Отключат свет и воду: в Тернополе пригрозили жесткими мерами нарушителям карантина

Тернополь находится на пороге "красной" карантинной зоны / УНИАН

Тернопольский градоначальник Сергей Надал решил радикально бороться с несоблюдением карантина. Мэр угрожает отключить воду, тепло и электричество всем ресторанам и ночным клубам, которые нарушают запреты, введенные в "оранжевой" зоне карантина.

Прежде всего речь идет о заведениях, которые работают после 23:00 и в которых происходят массовые празднования, передает ТСН. Управлению жилищно-коммунального хозяйства городского совета уже поручили готовиться выключить свет и воду тем, кто попадет в список нарушителей.

Отметим, Тернополь пока что находится в "оранжевой" карантинной зоне, но количество больных ежедневно растет. Медики говорят, что болеет больше молодежи. Уже есть три человека, которые заразились коронавирусом в третий раз. Один из этих пациентов умер. Кроме того, в регионе 66 человек переболели COVID-19 дважды.

Отметим, согласно официальным данным, за минувшие сутки в Тернопольской области поставили 566 новых диагнозов "коронавирус". Общее число зараженных с начала эпидемии - более 45 тыс. украинцев.

Коронавирус в Украине - статистика 12 марта / covid19.rnbo.gov.ua

Коронавирус и карантин в Украине - о чем ранее писал Главред:

В Украине за сутки 11 марта был зафиксирован максимум больных COVID-19 с начала года. По состоянию на утро 12 марта поставили 12 946 диагнозов.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской (1310), Винницкой (940) областях, г. Киев (896), в Одесской (757), Львовской (704) и Киевской (697) областях.

Врач и ученый из Института биохимии Национальной академии наук Украины Украины Владимир Галицкий предупредил, что в Украине началась новая волна коронавируса – она будет значительно более стремительной, чем осенняя, и может стать национальной катастрофой.

По его словам, суточный прирост новых подтвержденных случаев коронавируса может достичь отметки в 40 тыс., а число летальных случаев - 1 тыс.

В Украине с 24 февраля в связи с реализацией мероприятий по восстановлению адаптивного карантина вновь поделили страну на эпидемиологические зоны: зеленую, желтую, оранжевую и красную. Красная зона вводится в районах, городах и областях, в которых фиксируется повышенный уровень заболеваемости COVID-19.

Карантин в Украине на общенациональном уровне продлен правительством до 1 мая 2021 года.