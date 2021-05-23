Открытие безвиза ЕС и Украины: в Кабмине сделали заявление о COVID-паспортах

Украинцы снова смогут путешествовать по Европе / hrferl.org

Украина и Европейский Союз достигли политической договоренности о взаимном признании сертификатов вакцинации от коронавируса. В документах, которые запустит ЕС до конца июня, будет указана информация о вакцинации, тестах на COVID-19 и полученном иммунитете после болезни. В Киеве сотрудничали с Еврокомиссией в процессе разработки украинских паспортов вакцинации. После окончательного принятия решения украинцы снова получат возможность свободно путешествовать по странам Евросоюза

В частности, на своей странице в социальной сети Facebook премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что между Украиной и ЕС достигнута политическая договоренность о признании сторонами выданных в Киеве и Брюсселе паспортов вакцинации. Украинские документы разрабатывались при участии Еврокомиссии.

"Украина и Европейский Союз достигли политической договоренности о взаимном признании так называемых "паспортов вакцинации". Недавно ЕС объявил о введении до конца июня цифровых сертификатов, в которых будут содержаться данные о вакцинации, тесты на COVID-19 и приобретенном иммунитете после болезни. Еще в начале разработки этой инициативы дал поручение министрам совместно с Еврокомиссией наработать соответствующие сертификат в Украине", - сказал премьер.

Как сообщал Укринформ, ранее вице-премьер, министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявляла, что Украина и ЕС наработали также и технические решения по вопросу признания COVID-паспортов. Поэтому при необходимости соответствующее решение будет принято в краткие сроки.

"Политическая договоренность есть, есть и технические решения как с нашей стороны, так и от Европейской Комиссии. Я думаю, что взаимное признание - это будет такой быстрый технический процесс, если это будет необходимо", - уточнила министр.Читайте такжеКовидный безвиз: смогут ли украинцы ездить в ЕС по паспортам вакцинации

Также она добавила, что паспорта вакцинации позволят украинцам снова пользоваться безвизовым режимом для туристических поездок в страны Евросоюза.

"У нас уже полностью готова ІТ-инфраструктура, чтобы выдавать сертификаты, которые соответствуют стандартам ЕС, и это решение уже фактически восстанавливает возможность для полноценного движения наших граждан в пределах Европейского Союза", - подчеркнула Ольга Стефанишина.

COVID-паспорта и поездки за границу