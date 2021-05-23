Открытие безвиза ЕС и Украины: в Кабмине сделали заявление о COVID-паспортах

Киев и Брюссель достигли принципиальной договоренности по вопросам признания сертификатов вакцинации от COVID-19.
Украина и Европейский Союз достигли политической договоренности о взаимном признании сертификатов вакцинации от коронавируса. В документах, которые запустит ЕС до конца июня, будет указана информация о вакцинации, тестах на COVID-19 и полученном иммунитете после болезни. В Киеве сотрудничали с Еврокомиссией в процессе разработки украинских паспортов вакцинации. После окончательного принятия решения украинцы снова получат возможность свободно путешествовать по странам Евросоюза
В частности, на своей странице в социальной сети Facebook премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что между Украиной и ЕС достигнута политическая договоренность о признании сторонами выданных в Киеве и Брюсселе паспортов вакцинации. Украинские документы разрабатывались при участии Еврокомиссии.
"Украина и Европейский Союз достигли политической договоренности о взаимном признании так называемых "паспортов вакцинации". Недавно ЕС объявил о введении до конца июня цифровых сертификатов, в которых будут содержаться данные о вакцинации, тесты на COVID-19 и приобретенном иммунитете после болезни. Еще в начале разработки этой инициативы дал поручение министрам совместно с Еврокомиссией наработать соответствующие сертификат в Украине", - сказал премьер.
Как сообщал Укринформ, ранее вице-премьер, министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявляла, что Украина и ЕС наработали также и технические решения по вопросу признания COVID-паспортов. Поэтому при необходимости соответствующее решение будет принято в краткие сроки.
"Политическая договоренность есть, есть и технические решения как с нашей стороны, так и от Европейской Комиссии. Я думаю, что взаимное признание - это будет такой быстрый технический процесс, если это будет необходимо", - уточнила министр.Читайте такжеКовидный безвиз: смогут ли украинцы ездить в ЕС по паспортам вакцинации
Также она добавила, что паспорта вакцинации позволят украинцам снова пользоваться безвизовым режимом для туристических поездок в страны Евросоюза.
"У нас уже полностью готова ІТ-инфраструктура, чтобы выдавать сертификаты, которые соответствуют стандартам ЕС, и это решение уже фактически восстанавливает возможность для полноценного движения наших граждан в пределах Европейского Союза", - подчеркнула Ольга Стефанишина.
COVID-паспорта и поездки за границу
- После того, как началась вакцинация от коронавируса, ряд стран приняли решение запустить так называемые "паспорта вакцинации" – специальные документы, в которых содержится информация о том, что человек сделал прививку от COVID-19 и другие медицинские сведения.
- В январе главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко утверждал, что государство на бесплатной основе будет выдавать украинцам сертификаты вакцинации от коронавируса в том случае, если их потребуют другие страны.
- В марте сообщалось, что в Евросоюзе начались консультации о создании электронных сертификатов вакцинации с целью открытия европейских границ. Тогда указывалось, что лица, которые привились препаратами от коронавируса, не признанными в ЕС, могут столкнуться с проблемами в процессе пересечения границы.
- СМИ акцентировали внимание на том, что ЕС признает только три вакцины от коронавируса – Pfizer-BioNTech, Moderna и AstraZeneca – тогда как в списке европейского регулятора нет, например, вакцины Covishield, которой прививаются люди в Украине.
- 20 мая стало известно, что совет Евросоюза и Европарламент договорились о запуске сертификатов вакцинации. Так называемый цифровой "зеленый паспорт" появится с 1 июля 2021 года. В документ будут внесены сведения о вакцинации и прохождении теста на коронавирус каждого гражданина.