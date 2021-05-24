Откуда взялся коронавирус: американская разведка опубликовала новые данные

Появилась новая информация о происхождении SARS-CoV-2 / Reuters

Трое ученых Уханьского института вирусологии в Китае лечились в медучреждении вероятно от коронавирусной инфекции в ноябре 2019 года, то есть за месяц до начала пандемии COVID-19. Эти данные могут свидетельствовать в пользу гипотезы об утечке SARS-CoV-2 из китайской лаборатории.

Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на отчет американской разведки, симптомы исследователей, работавших в лаборатории по изучению коронавирусов и других патогенов, напоминали как COVID-19, так и ОРВИ.

"Я очень сомневаюсь, что три человека в особо защищенных условиях лаборатории третьего уровня, которая работает с коронавирусами, в одну неделю заболеют ОРВИ, лягут в больницу, и это никак не будет связано с коронавирусом", — заявил бывший руководитель группы Госдепартамента США по происхождению коронавируса Дэвид Ашер.

Между тем во Всемирной организации здравоохранения готовятся к заседанию по следующему этапу расследования происхождения COVID-19.

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