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Украина готова ослабить карантин: в Раде сделали заявление о третьей волне COVID-19

3 июня 2021, 18:27

Следующая волна коронавируса в Украине наступит не раньше осени, считает Михаил Радуцкий.

Киев,весна,карантин,самокат
В Украина летом могут ослабить карантин / УНИАН

У Кабмина сегодня есть все основания, чтобы ослабить карантин в Украине. Статистика впервые свидетельствует о том, что в стране в четыре раза больше выздоровевших, чем заболевших. Это означает приближение окончания третьей волны COVID-19. Коронавирус является сезонным заболеванием, поэтому третьей волны стоит ожидать не раньше осени. Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что количество выздоровевших впервые за все время циркулиции коронавирусной инфекции в стране в четыре раза превышает число заболевших. Снизилась загруженность больничных коек. Следовательно, страна подходит к завершению третьей волны COVID-19. Поэтому появляются основания для смягчения противокоронавирусных мероприятий.

"На сегодня мы видим значительное уменьшение количества новых заболевших. Например, сегодня тех, кто выздоровел, в 4 раза больше, чем заболевших — такой статистики в Украине вообще не было. Сегодня загруженность больниц составляет 18%, загруженность реанимационных коек — 32%, загруженность аппаратов ИВЛ — 9%. Это в первую очередь говорит о том, что мы подошли к завершению третьей волны коронавируса. На сегодня у правительства есть основания ослабить карантин", - объяснил Радуцкий.

Также он добавил, что следующая волна эпидемии коронавируса ожидается осенью. Этим летом Кабмин может позволить ослабить противокоронавирусные мероприятия.Читайте такжеОслабление карантина в Украине: почему рано ждать отмены ограничений

"Сегодня не осталось даже ни одной оранжевой зоны, все области желтые, некоторые приблизились к отметкам зеленой зоны. Поэтому есть основания ослабить карантин, тем более что следующую волну все ученые, все эксперты прогнозируют не раньше осени этого года. Коронавирус — это сезонное заболевание, как и любое вирусное заболевание. Поэтому, думаю, летом правительство может себе позволить это (ослабление карантина) сделать. Посмотрим", - подчеркнул Михаил Радуцкий.

Карантин в Украине

  • Министр Кабинета министров Олег Немчинов ранее говорил, что карантин в Украине может быть продлен и после 30 июня. По словам чиновника, ситуация зависит от самих украинцев, которые должны соблюдать профилактические меры.
  • Премьер-министр Денис Шмыгаль прогнозировал, что карантинные меры в Украине, скорее всего, будут продлены. Глава правительства подтвердил свой предыдущий прогноз, согласно которому государство будет жить в условиях противоэпидемиологических ограничений в течение 2 лет.
  • Глава Минздрава Виктор Ляшко не исключил ослабления карантина в Украине на летний период. Министр полагает, что при условии стабилизации ситуации ограничительные меры можно смягчить.
Верховная Рада новости Украины Михаил Радуцкий коронавирус в Украине карантин в Украине
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