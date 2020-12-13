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Отмена карантина во время вакцинации от COVID-19: инфекционист оценил шансы

13 декабря 2020, 09:23
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Ряд ограничительных мер можно будет отменить, считает Владимир Курпита.

вакцина,вакцинация
Количество желающих вакцинироваться от коронавируса будет расти / Reuters

Во время проведения кампании по вакцинации населения против коронавируса в Украине можно будет ослабить карантин. Однако, ряд ограничительных мер, которые действуют на сегодняшний день, останется актуальным.

Об этом рассказал врач-инфекционист Владимир Курпита, передает

Obozrevatel.

"Наверное, это (вакцинация, - ред.) позволит открыть все заведения, которые обслуживают население. Однако, индивидуальные меры, такие как соблюдение дистанции или использования масок, останутся актуальными", – считает медик.

По словам Курпиты при грамотной информационной политике количество желающих вакцинироваться от коронавируса будет расти.

"Я смотрю, что количество украинцев, которые готовы вакцинироваться, растет. Если полтора месяца назад было 37%, сейчас уже 57% готовы вакцинироваться", – сказал он.

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Вакцинация от коронавируса в Украине - о чем сообщалось ранее:

  • Главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко рассказал о перспективах получения Украиной вакцины от коронавируса. По его словам, Украина получит около 8,5 млн доз вакцины от коронавируса.
  • Врач объяснил, почему украинцам не светит вакцина от COVID-19. Вакцина от коронавируса требует соблюдения особых условий во время транспортировки и хранения, сообщил инфекционист.
  • Руководитель Минздрава заявил, что, по предварительным оценкам, закупка 40 млн тестов на коронавирус COVID-19 обойдется бюджету Украины минимум в 120 млрд гривен.
  • Глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий назвал категории людей, которых первыми будут вакцинировать от COVID-19 в Украине.

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