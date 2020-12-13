Отмена карантина во время вакцинации от COVID-19: инфекционист оценил шансы

Количество желающих вакцинироваться от коронавируса будет расти / Reuters

Во время проведения кампании по вакцинации населения против коронавируса в Украине можно будет ослабить карантин. Однако, ряд ограничительных мер, которые действуют на сегодняшний день, останется актуальным.

Об этом рассказал врач-инфекционист Владимир Курпита, передает

Obozrevatel.

"Наверное, это (вакцинация, - ред.) позволит открыть все заведения, которые обслуживают население. Однако, индивидуальные меры, такие как соблюдение дистанции или использования масок, останутся актуальными", – считает медик.

По словам Курпиты при грамотной информационной политике количество желающих вакцинироваться от коронавируса будет расти.

"Я смотрю, что количество украинцев, которые готовы вакцинироваться, растет. Если полтора месяца назад было 37%, сейчас уже 57% готовы вакцинироваться", – сказал он.

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