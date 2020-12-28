Отступление COVID-19 в Украине: в Минздраве спрогнозировали возвращение к нормальной жизни

Украина с апреля 2021-го начнет постепенно возвращаться к привычному ритму жизни, считает Виктор Ляшко / УНИАН

Главный государственный санитарный врач Украины, заместитель главы Министерства здравоохранения Виктор Ляшко спрогнозировал, что весной коронавирус в Украине COVID-19 начнет отступать.

Наша страна с апреля 2021 года будет постепенно возвращаться к нормальной жизни, рассказал чиновник в эфире телеканала Украина 24.

Замминистра подчеркнул, что весной украинское государство не избавится полностью от карантинных ограничений.

"У меня такие прогнозы, сейчас есть ощущение, что мы с апреля будем потихоньку возвращаться к привычному для нас ритму жизни…", – заявил главный санврач.

Ранее Виктор Ляшко прогнозировал, что эпидемия COVID-19 в Украине пойдет на спад в мае следующего года, поскольку коронавирус станет сезонным заболеванием, и будет проведена вакцинация.

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