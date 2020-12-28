Отступление COVID-19 в Украине: в Минздраве спрогнозировали возвращение к нормальной жизни

Украина весной полностью не избавится от карантинных мер, полагает Ляшко.
Главный государственный санитарный врач Украины, заместитель главы Министерства здравоохранения Виктор Ляшко спрогнозировал, что весной коронавирус в Украине COVID-19 начнет отступать.
Наша страна с апреля 2021 года будет постепенно возвращаться к нормальной жизни, рассказал чиновник в эфире телеканала Украина 24.
Замминистра подчеркнул, что весной украинское государство не избавится полностью от карантинных ограничений.
"У меня такие прогнозы, сейчас есть ощущение, что мы с апреля будем потихоньку возвращаться к привычному для нас ритму жизни…", – заявил главный санврач.
Ранее Виктор Ляшко прогнозировал, что эпидемия COVID-19 в Украине пойдет на спад в мае следующего года, поскольку коронавирус станет сезонным заболеванием, и будет проведена вакцинация.
Коронавирус в Украине и карантин – что нужно знать
- В Украине из-за COVID-19 карантин ввели с 11 марта. Сначала ограничительные меры были жесткими, а потом их смягчили.
- В середине осени эпидемиологическая ситуация ухудшилась, и Кабмин решил ужесточить меры – с 8 по 24 января будет локдаун.
- Также правительство решило, что карантин в нашей стране должен действовать до конца февраля.