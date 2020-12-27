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"Отвратительные" запахи: врач назвал плачевные последствия коронавируса

27 декабря 2020, 21:31

Медик рассказал о симптомах длительного коронавируса.

Врач рассказал о важном симптоме коронавируса / Reuters

Британский хирург и отоларинголог, профессор Нирмал Кумар рассказал об опасном симптоме коронавируса для людей. Он отметил, что Длительные симптомы COVID-19 могут включать в себя многообразные "отвратительные" запахи и назвал симптом "очень странным и очень уникальным".​

Необычный побочный эффект известен как паросмия — значит искажение запаха — и может непропорционально влиять на молодежь и медицинских работников, пишет Sky News.​

Нирмал Кумар призвал Общественное здоровье Англии добавить паросмию в список симптомов несколько месяцев назад.

Он отметил, что среди тысяч пациентов, которые лечатся от длительной аносмии в Великобритании, некоторые переживает паросмия.

"Сегодня утром я увидел двух больных парозией. Один сказал, что он может почувствовать запах рыбы вместо любого другого запаха, а другой может почувствовать запах горелого, когда вокруг нет дыма. Оба они являются медицинскими работниками. Вирус влияет на нервы в носу — это как шок для вашей нервной системы, и нервы не функционируют​", — рассказал Нирмал Кумар.

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Медик рекомендуют каждому, кто пострадал от паросмии, пройти "тренинг запаха", который предусматривает обоняние масла розы, лимона, гвоздики и эвкалипта ежедневно в течение 20 секунд, чтобы медленно восстановить обоняние.

Коронавирус в мире – о чем ранее сообщал Главред:

  • Врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал об опасных последствиях коронавирусной инфекции для организма. Специалист указал на симптомы повреждения центральной и периферической нервной системы у перенесших COVID-19: провалы в памяти, отсутствие обоняния и нарушения слуха.
  • Специалист по инфекционным заболеваниям, директор медицинского центра Международного университета Ла-Риохи Висенте Сориано обнаружил, что болезнь COVID-19 протекает в более легкой форме у пациентов, которые во время заражения находились в медицинской маске.
  • Известный доктор Евгений Комаровский заявил, что тяжесть коронавирусной болезни зависит не только от того, находится ли инфицированный в группе риска, но и от количества вирусных частиц, которые попали в организм.

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