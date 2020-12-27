"Отвратительные" запахи: врач назвал плачевные последствия коронавируса

Медик рассказал о симптомах длительного коронавируса.
Британский хирург и отоларинголог, профессор Нирмал Кумар рассказал об опасном симптоме коронавируса для людей. Он отметил, что Длительные симптомы COVID-19 могут включать в себя многообразные "отвратительные" запахи и назвал симптом "очень странным и очень уникальным".
Необычный побочный эффект известен как паросмия — значит искажение запаха — и может непропорционально влиять на молодежь и медицинских работников, пишет Sky News.
Нирмал Кумар призвал Общественное здоровье Англии добавить паросмию в список симптомов несколько месяцев назад.
Он отметил, что среди тысяч пациентов, которые лечатся от длительной аносмии в Великобритании, некоторые переживает паросмия.
"Сегодня утром я увидел двух больных парозией. Один сказал, что он может почувствовать запах рыбы вместо любого другого запаха, а другой может почувствовать запах горелого, когда вокруг нет дыма. Оба они являются медицинскими работниками. Вирус влияет на нервы в носу — это как шок для вашей нервной системы, и нервы не функционируют", — рассказал Нирмал Кумар.
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Медик рекомендуют каждому, кто пострадал от паросмии, пройти "тренинг запаха", который предусматривает обоняние масла розы, лимона, гвоздики и эвкалипта ежедневно в течение 20 секунд, чтобы медленно восстановить обоняние.
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