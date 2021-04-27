Озвучены сроки получения новой партии вакцины CoronaVac

Вакцина / Reuters

Украина до конца апреля должна получить очередную партию китайской вакцины от коронавируса CoronaVac. До 30 апреля в Украину должны прибыть еще 500 тысяч доз этого препарата, заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире канала НАШ

Как рассказал министр, сегодня Министерство здравоохранения получило соответствующее подтверждение от китайской стороны.

"Мы сегодня получили подтверждение, в том числе от посла Китая в Украине, что следующие 500 тысяч доз вакцины должны прибыть в Украину до 30 апреля",- сказал он.

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