Озвучены сроки получения новой партии вакцины CoronaVac

Как рассказал министр, сегодня Министерство здравоохранения получило соответствующее подтверждение от китайской стороны.
Украина до конца апреля должна получить очередную партию китайской вакцины от коронавируса CoronaVac. До 30 апреля в Украину должны прибыть еще 500 тысяч доз этого препарата, заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире канала НАШ
Как рассказал министр, сегодня Министерство здравоохранения получило соответствующее подтверждение от китайской стороны.
"Мы сегодня получили подтверждение, в том числе от посла Китая в Украине, что следующие 500 тысяч доз вакцины должны прибыть в Украину до 30 апреля",- сказал он.
Коронавирус в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что Украина вышла на пик третьей волны коронавируса. По его словам, постепенно ситуация начинает стабилизироваться, уровень госпитализаций снизился.
- Глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Украине и госпитализациями стабилизировалась. Украина выходит на плато.
- Жесткий карантин в Киеве продлили на 2 недели – до 30 апреля.
Автор: Екатерина Трохимчук