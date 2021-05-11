Пандемия COVID-19: в ВОЗ заявили, что мир вышел на плато, но есть нюанс

Пандемия коронавируса вышла на плото / Reuters

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что уровень заболеваемости и смертности от коронавирусной инфекции COVID-19 в мире вышел на плато.

При этом он уточнил на пресс-конференции, что эпидемиологическая ситуация остается опасной по всему миру. В частности, заболеваемость и смертность от коронавируса все еще быстро растут в Юго-Восточной Азии. Кроме того, ВОЗ внимательно следит за ситуацией в Индии, где выявили штамм B.1.617. По словам Гебрейесуса, этот вариант вируса вызывает озабоченность на мировом уровне.

"Снижение идет во всех регионах, включая Америку и Европу. Однако это неприемлемо высокий уровень плато, когда на прошлой неделе в мире было свыше 5,4 миллиона случаев COVID-19 и почти 90 тысяч смертей", - сказал гендиректор ВОЗ.

Отметим, с начала пандемии жертвами коронавируса стали более 3,2 млн людей. Больше всего летальных случаев зафиксировано в США, Бразилии, Индии и Мексике.

Коронавирус в мире 11 мая 2021 - статистика и карта / https://gisanddata.maps.arcgis.com/

По мнению Гебрейесуса, продолжению распространения коронавируса способствуют ослабление ограничительных мер и "неравная вакцинация".

"На страны с высокими и средними доходами приходится 53% населения планеты, однако они получили 83% вакцины", — заявил он.

Как сообщал Главред, по подсчетам ВОЗ, примерно 10 стран в мире все еще ждут поставки первых партий вакцин против коронавируса. Большинство из этих стран находятся в Африке: на нее приходится лишь 1% вакцин против COVID-19, которые вводят во всем мире.

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Напомним: