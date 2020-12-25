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Пандемия коронавируса будет обуздана при одном условии – разработчик вакцины

25 декабря 2020, 12:40
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В ЕС от вакцины BioNTech/Pfizer в скором времени ожидают определенного результата, поделился топ-менеджер.

Шахин считает, что пандемию в ЕС можно обуздать, если иммунитет будет у 60-70 процентов населения – Коронавирус новости мира
Пандемию в Евросоюзе можно обуздать, если иммунитет будет у 60-70 процентов населения, считает Угур Шахин / Reuters

Врач-иммунолог, разработчик вакцины от коронавируса COVID-19, глава немецкой биотехнологической компании BioNTech Угур Шахин сообщил, что в Евросоюзе пандемию можно взять под контроль к зиме 2021-2022 года при одном условии.

Пандемия коронавируса будет под контролем, когда после вакцинации у 60-70 процентов населения будет иммунитет, рассказал эксперт в интервью DW.

По словам собеседника, в BioNTech ожидают, что благодаря вакцине, созданной совместно с американской фармацевтической компанией Pfizer, в ближайшие месяцы в ЕС пожилых людей будут реже госпитализировать.

"Мы также ожидаем, что, после того, как в ЕС разрешат использовать и вакцины других производителей, сможем выпустить достаточное количество доз, чтобы достичь необходимого уровня иммунизации населения в 60-70 процентов. Это поможет нам к зиме 2021-2022 годов взять пандемию под контроль", – сказал топ-менеджер.

Пандемия COVID-19 и разработка вакцины – что нужно знать

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