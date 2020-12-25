Пандемия коронавируса будет обуздана при одном условии – разработчик вакцины

В ЕС от вакцины BioNTech/Pfizer в скором времени ожидают определенного результата, поделился топ-менеджер.
Врач-иммунолог, разработчик вакцины от коронавируса COVID-19, глава немецкой биотехнологической компании BioNTech Угур Шахин сообщил, что в Евросоюзе пандемию можно взять под контроль к зиме 2021-2022 года при одном условии.
Пандемия коронавируса будет под контролем, когда после вакцинации у 60-70 процентов населения будет иммунитет, рассказал эксперт в интервью DW.
По словам собеседника, в BioNTech ожидают, что благодаря вакцине, созданной совместно с американской фармацевтической компанией Pfizer, в ближайшие месяцы в ЕС пожилых людей будут реже госпитализировать.
"Мы также ожидаем, что, после того, как в ЕС разрешат использовать и вакцины других производителей, сможем выпустить достаточное количество доз, чтобы достичь необходимого уровня иммунизации населения в 60-70 процентов. Это поможет нам к зиме 2021-2022 годов взять пандемию под контроль", – сказал топ-менеджер.
Пандемия COVID-19 и разработка вакцины – что нужно знать
- В мире пандемия началась в марте 2020 года. Ряд стран ввели карантин и началась работа над созданием вакцины от коронавируса.
- В Евросоюзе первой была одобрена вакцина, созданная BioNTech и Pfizer, – препарат разрешили использовать в Великобритании, и началась вакцинация.