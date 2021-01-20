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Паралич и заражение после прививки: в Израиле против Pfizer выдвинули громкое обвинение

20 января 2021, 15:57
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В Израиле сомневаются в заявленной эффективности вакцины от коронавируса Pfizer и BioNTech.

коронавирус, вакцина
В Израиле поставили под сомнение вакцину Pfizer и BioNTech / Фото Reuters

В Израиле поставили под сомнение эффективность вакцины от коронавируса разработки Pfizer и BioNTech.

Координатор национальной программы по борьбе с коронавирусом Нахман Аш сомневается в том, что препарат может защитить от новых штаммов вируса, пишет Times of Israel.

Он отметил, что много людей заразились между первой и второй прививками, поэтому он выдвинул предположение, что защита, которая обеспечивается первой дозой, менее эффективна, чем представила компания Pfizer.

Как сообщается, за месяц с начала вакцинации в Израиле более 12,4 тысячи граждан заразились коронавирусом после первого укола. Среди них есть по меньшей мере 69 зараженных, которые получили и вторую дозы вакцины Pfizer.

Как уточняет The Jerusalem Post, в Израиле у 13 жителей после прививки против коронавирусной инфекции вакциной Pfizer произошел лицевой паралич.

Один из пациентов рассказал изданию, что спустя несколько минут после прививки он почувствовал странные ощущения на подбородке и во рту.

"По крайней мере 28 часов я ходил с ним. Я не могу сказать, что это полностью исчезло, но, кроме этого, у меня нет другой боли", — сказал мужчина.

Читайте такжеНовый скандал с вакциной Pfizer: два человека скончались после прививкиОтметим, что это уже не первый скандал с вакциной от Pfizer и BioNTech. В частности, Италия рассматривает возможность подать иск против американской компании из-за задержки поставок вакцины, цитирует министра по региональным проблемам Франческо Бочча La Repubblica.

"Мы требуем ясности и уважения к нашей стране <...>. Даже если мы первые в Европе применяем вакцину, нам нужна ясность в отношении еженедельного распределения препарата", — заявил министр. По словам Боччи, "никаких односторонних сокращений без предварительного уведомления" быть не должно.

На задержки пожаловались и другие страны Евросоюза. Швеция, Дания, Финляндия, Литва, Латвия и Эстония.

Вакцинация от коронавируса:

  • У медработницы из штата Аляска после прививки вакциной от коронавируса Pfizer развилась сильная аллергическая реакция. Через 10 минут после введения препарата у женщины началась анафилактическая реакция, хотя до этого у нее не было аллергии.
  • Реакция на вакцину включала покраснение и одышку и утихла вскоре после того, как медработнице дали адреналин. Женщину госпитализировали.
  • Отметим, недавно в Израиле после прививки от коронавируса умер мужчина. Минздрав подтвердил, что 75-летний житель северного Израиля умер от сердечного приступа примерно через два часа после вакцинации препаратом Pfizer​.
  • В Португалии медик умерла через день после введения ей вакцины от COVID-19 производства компаний Pfizer и BioNTech. Сообщается, что у 41-летней женщины не было проблем со здоровьем, да и после прививки она не жаловалась на какие-то побочные эффекты.
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