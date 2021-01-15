Паспорт вакцинации от COVID-19 и путешествия: в ВОЗ обратились к странам

Влияние вакцинации от COVID-19 на разрыв цепи передачи вируса на данный момент точно не подтверждено, отметили в ВОЗ.
Во Всемирной организации здравоохранения призвали государства не вводить обязательного подтверждения вакцинации или наличия иммунитета от коронавируса во время международных поездок. Страны должны проводить грамотную политику по данному вопросу.
Как сообщает пресс-служба ВОЗ, в комитете организации по чрезвычайной ситуации заявили, что странам не следует при международных поездках требовать от людей подтверждения прохождения вакцинации от COVID-19 или наличия иммунитета к вирусу.
На данный момент точно не доказано, что прививка от коронавируса сокращает распространение инфекции. При этом процедура вакцинации доступна не всем.Читайте такжеВ ВОЗ спрогнозировали, что будет с пандемией COVID-19 в 2021 году
"Учитывая, что влияние вакцин на сокращение передачи вируса пока неизвестно, а доступность вакцин в настоящее время слишком ограничена, комитет рекомендовал странам не требовать доказательства вакцинации от прибывающих путешественников", - отметили в ВОЗ, подчеркнув, что страны должны рационально подходить к решению этого вопроса.
Паспорт вакцинации от COVID-19
- В связи со стартом вакцинации от коронавирусной инфекции и борьбой с распространением COVID-19 некоторые страны стали вводить так называемые "паспорта вакцинации" – сертификаты, подтверждающие, что человек сделал прививку от коронавируса. Такие паспорта уже внедряют в Израиле, на очереди – Венгрия и Россия.
- Как полагает врач-инфекционист Евгений Дубровский, более рациональным шагом в данной ситуации могла бы стать раздача иммунных паспортов людям, уже переболевшим COVID-19.
- Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что государство пока не будет вводить такие COVID-паспорта, однако вопрос находится на контроле у властей.
- Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что подобные документы могут появиться только после того, как пройдет массовая вакцинация от коронавируса в Украине.