УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Паспорт вакцинации от COVID-19 и путешествия: в ВОЗ обратились к странам

15 января 2021, 20:23
Прослушать новость
Остановить

Влияние вакцинации от COVID-19 на разрыв цепи передачи вируса на данный момент точно не подтверждено, отметили в ВОЗ.

ВОЗ, здание
Государства не должны требовать у людей COVID-паспортов при международных поездках - ВОЗ / Reuters

Во Всемирной организации здравоохранения призвали государства не вводить обязательного подтверждения вакцинации или наличия иммунитета от коронавируса во время международных поездок. Страны должны проводить грамотную политику по данному вопросу.

Как сообщает пресс-служба ВОЗ, в комитете организации по чрезвычайной ситуации заявили, что странам не следует при международных поездках требовать от людей подтверждения прохождения вакцинации от COVID-19 или наличия иммунитета к вирусу.

На данный момент точно не доказано, что прививка от коронавируса сокращает распространение инфекции. При этом процедура вакцинации доступна не всем.Читайте такжеВ ВОЗ спрогнозировали, что будет с пандемией COVID-19 в 2021 году

"Учитывая, что влияние вакцин на сокращение передачи вируса пока неизвестно, а доступность вакцин в настоящее время слишком ограничена, комитет рекомендовал странам не требовать доказательства вакцинации от прибывающих путешественников", - отметили в ВОЗ, подчеркнув, что страны должны рационально подходить к решению этого вопроса.

Паспорт вакцинации от COVID-19

  • В связи со стартом вакцинации от коронавирусной инфекции и борьбой с распространением COVID-19 некоторые страны стали вводить так называемые "паспорта вакцинации" – сертификаты, подтверждающие, что человек сделал прививку от коронавируса. Такие паспорта уже внедряют в Израиле, на очереди – Венгрия и Россия.
  • Как полагает врач-инфекционист Евгений Дубровский, более рациональным шагом в данной ситуации могла бы стать раздача иммунных паспортов людям, уже переболевшим COVID-19.
  • Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что государство пока не будет вводить такие COVID-паспорта, однако вопрос находится на контроле у властей.
  • Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что подобные документы могут появиться только после того, как пройдет массовая вакцинация от коронавируса в Украине.

ВОЗ коронавирус новости вакцинация от коронавируса
Сейчас вы просматриваете новость «Паспорт вакцинации от COVID-19 и путешествия: в ВОЗ обратились к странам». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Смерть после прививки: 23 человека внезапно скончались после вакцины PfizerСмерть после прививки: 23 человека внезапно скончались после вакцины Pfizer Продление локдауна в Украине: Степанов сделал заявлениеПродление локдауна в Украине: Степанов сделал заявление Назван главный признак того, что человек незаметно переболел COVID-19Назван главный признак того, что человек незаметно переболел COVID-19 Эффективность вакцины, которую купила Украины, тает на глазах: новые данныеЭффективность вакцины, которую купила Украины, тает на глазах: новые данные Карантин в Украине продлится до 2023 года - СМИКарантин в Украине продлится до 2023 года - СМИ
Следующий материал

Последние новости

21:25
Северный поток-2 ждет еще один удар: эксперт объяснил причину краха газопровода
21:08
"Тишина" с погибшими и ранеными: Зеленский рассказал Меркель об отсутствии прогресса по Донбассу Видео
21:04
Трагическая гибель сына Геннадия Корбана: появились новые подробности Видео
20:58
Гороскоп на 16 января для всех: приумножение денег, доходное открытие и отказ от наслаждений Видео
20:46
Что будет с субсидиями из-за новых тарифов на газ: в Кабмине раскрыли планы Видео
Реклама
20:44
Раковые родинки: что нужно знать Видео
20:27
Пять стран присоединились к санкциям ЕС против Беларуси
20:23
Паспорт вакцинации от COVID-19 и путешествия: в ВОЗ обратились к странам Видео
20:15
Крайний срок: когда убирать елку велят православие, фей-шуй и приметы Видео
20:15
Названы признаки слабой иммунной системы: когда обращаться к врачу Видео
20:05
Израильский врач рассказал, как в Украину могла попасть нелегальная вакцина
19:58
Жена Порошенко сообщила о хранящихся дома сотнях миллионов наличными Видео
19:58
Telltale Games перевыпустит одну из своих самых популярных серий Видео
19:32
СМИ узнали о планах Трампа покинуть Вашингтон: названа дата Видео
19:32
Пиво, как лекарство: в чем преимущества пенного напитка Видео
19:29
В Минобразования пояснили, чем заменят "красный диплом" Видео
19:16
Витренко спрогнозировал цену на газ по окончании отопительного сезона Видео
19:05
В США резко отреагировали на задержания оккупантами крымских татар
18:55
В Сеть слили первые кадры фильма Mortal Combat 2021
18:55
Стали известны подробности нового проекта от создателей Mafia Видео
Реклама
18:35
"К этому вернемся": в Слуге народа назвали сроки "сближения" Украины и РФ
18:26
Как избавиться от плохой привычки навсегда: 6 научных лайфхаков Видео
18:25
Ляшко признался, почему Украина "пасет задних" в получении вакцины Видео
18:18
Реформа старшей школы в Украине: в Раде прояснили вопрос и раскрыли планы Видео
18:03
Виктор Павлик с женой запланировали вторую свадьбу
17:45
Компания Capcom проведет мероприятие по Resident Evil: где смотреть что покажут Видео
17:44
Зеленский созвонился с Меркель: о чем говорили лидеры Украины и ФРГ Видео
17:21
"Российские консервы": Витренко сцепился с партией Порошенко из-за закупки газа в РФ Видео
17:00
Ляшко раскрыл "сокровенную вещь" насчет локдауна в Украине Видео
16:52
В Днепропетровской области таксисты облили зеленкой надоедливого клиента Видео
16:47
Netflix выпустил фильм на украинском языке и субтитрами
16:43
Болит спина во время сидения: что делать Видео
16:41
"Экономия до 30-40%": Шмыгаль назвал цену на газ для населения на февраль-март Видео
16:25
Бренд OPPO готовит самый мощный Android-смартфон на рынке. Вот как он выглядит Фото
16:10
Будет ли продление локдауна: Шмыгаль дал конкретный ответ Видео
16:10
В "ЛНР" рванул газопровод: кто остался без газа
15:58
Киев ответил на наглое требование Сараево по возвращению подаренной Лаврову иконы
15:53
З ким поведешся - на 1+1 выходит новый женский сериал Видео
15:48
Дефицит витамина А: что нужно знать Видео
15:47
"Штаты в щупальцах российских боевиков": эксперт рассказал о влиянии РФ на протесты в США Видео
Реклама
15:46
Против Порошенко завели дело за связи с Россией - СМИ Видео
15:41
Украину накроют сибирские морозы: когда ждать похолодания до -25 градусов Видео
15:40
Стало известно о новой инициативе Германии по Северному потоку-2 Видео
15:11
В России решили судьбу Ералаша после смерти Бориса Грачевского
15:03
СМИ узнали, где похоронят Бориса Грачевского
15:01
Слив записей МВД: в Беларуси собрались делать концлагеря для протестующих Видео
14:48
Остановка санкций против Северного потока-2: у Байдена предложили Германии сделку Видео
14:45
"Мы делаем кое-что очень крутое": команда The Last of Us Part II начала разработку новой игры
14:22
Болят суставы: причины и способы облегчить боль Видео
14:21
Тарифный бунт: в Житомире протестующие штурмом взяли здание облсовета Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять