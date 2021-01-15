Паспорт вакцинации от COVID-19 и путешествия: в ВОЗ обратились к странам

Государства не должны требовать у людей COVID-паспортов при международных поездках - ВОЗ / Reuters

Во Всемирной организации здравоохранения призвали государства не вводить обязательного подтверждения вакцинации или наличия иммунитета от коронавируса во время международных поездок. Страны должны проводить грамотную политику по данному вопросу.

Как сообщает пресс-служба ВОЗ, в комитете организации по чрезвычайной ситуации заявили, что странам не следует при международных поездках требовать от людей подтверждения прохождения вакцинации от COVID-19 или наличия иммунитета к вирусу.

На данный момент точно не доказано, что прививка от коронавируса сокращает распространение инфекции. При этом процедура вакцинации доступна не всем.Читайте такжеВ ВОЗ спрогнозировали, что будет с пандемией COVID-19 в 2021 году

"Учитывая, что влияние вакцин на сокращение передачи вируса пока неизвестно, а доступность вакцин в настоящее время слишком ограничена, комитет рекомендовал странам не требовать доказательства вакцинации от прибывающих путешественников", - отметили в ВОЗ, подчеркнув, что страны должны рационально подходить к решению этого вопроса.

Паспорт вакцинации от COVID-19