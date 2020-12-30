ПЦР-тесты не нужны: ученые создали прибор для выявления COVID-19 в воздухе

Сейчас на рынке нет аналогов — приборов прямого измерения вируса SARS-CoV-2 в атмосфере / pixabay.com

Ученые из Политехнического университета Валенсии в Испании разработали устройство, которое может обнаружить вирус SARS-CoV-2 в воздухе.

Система основана на высокочувствительном биосенсоре, который непрерывно отслеживает нахождение вирусных белков SARS- CoV-2 в аэрозолях окружающей среды. Об этом сообщается на сайте ассоциации университетов Валенсии RUVID.

Чтобы испытать прибор, ученые создали вирусоподобные частицы. Они имитируют вирус, но не содержат его генома, то есть они безопасны с точки зрения распространения болезни. Обнаружив вирусный заряд в воздухе на уровне, который может быть вредным для здоровья людей, биосенсор IDM-UPV подает предупредительный сигнал.

Один из авторов исследования Серхи Мораис заявил, что новую разработку можно использовать в качестве системы предупреждения и контроля для предотвращения заражения COVID-19 без проведения ПЦР-тестов.

Исследователи считают, что их биосенсор можно использовать в центрах вторичной медицинской помощи, чтобы таким образом снизить риск передачи инфекции среди населения.

На данный момент система проходит тестирование в Главном университетском госпитале города Кастельо.

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Напомним: