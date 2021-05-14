Печальный прогноз ВОЗ по коронавирусу: названы опасные страны

Прогноз ВОЗ по коронавирусу / Daniel Foster / flickr.com/

Второй год коронавирусной пандемии в мире станет еще более смертоносным, нежели первый, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреесус.

По его мнению, 2021 год принесет еще больше летальных случаев в мире. Хотя и в прошлом цифра была шокирующей: COVID-19 уже унес жизни более 3,3 млн человек.

Опасение вызывает ситуация во всем мире без исключения, хотя, по словам главы ВОЗ, критическая картина сейчас наблюдается в Индии, Непале, Вьетнаме, Таиланде и Египте.

Читайте такжеСтатистика смертей от коронавируса: ученые накинулись на Минздрав с обвинениями

Выход, считают эксперты, только один: вакцинация и профилактические меры.

Коронавирус в Украине - о чем ранее сообщал Главред: