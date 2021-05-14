Печальный прогноз ВОЗ по коронавирусу: названы опасные страны

Опасение вызывает ситуация во всем мире без исключения, хотя, критическая картина сейчас наблюдается в Индии, Непале, Вьетнаме, Таиланде и Египте.
Второй год коронавирусной пандемии в мире станет еще более смертоносным, нежели первый, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреесус.
По его мнению, 2021 год принесет еще больше летальных случаев в мире. Хотя и в прошлом цифра была шокирующей: COVID-19 уже унес жизни более 3,3 млн человек.
Опасение вызывает ситуация во всем мире без исключения, хотя, по словам главы ВОЗ, критическая картина сейчас наблюдается в Индии, Непале, Вьетнаме, Таиланде и Египте.
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Выход, считают эксперты, только один: вакцинация и профилактические меры.
Коронавирус в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- Врач-эпидемиолог сделал неутешительный прогноз для Украины. По его словам, Украина попадает в те страны риска, в которых будут возможны очередные новые пики заболеваемости, тяжелого течения COVID-19 и смертности.
- Осенью Украину ждет новый штамм коронавируса – COVID-21. Коллективный иммунитет, который сформируется в обществе к COVID-19, не будет действовать против него.
Автор: Екатерина Трохимчук