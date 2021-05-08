Перед выходными в Украине выявили еще почти 9 тыс. больных COVID-19

Больше всего подтвержденных случаев коронавируса зафиксировали в Киеве, а также в Днепропетровской и Харьковской областях.
По состоянию на утро субботы, 8 мая, коронавирус в Украине за сутки выявили у 8 710 жителей страны. В том числе заболели 374 ребенка и 193 медработника.
За минувшие 24 часа госпитализированы 2 544 человека; летальных случаев - 370, выздоровели 19 408 человек, сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (753), Днепропетровской (668), Харьковской (623), Донецкой (569) и Львовской (478) областях.
Коронавирус в Киеве - статистика по состоянию на утро 8 мая
За последние сутки в Киеве выявили 753 случая заражения коронавирусом, умерли 37 человек, выздоровели - 1268.
Всего в Киеве заболел 198 721 человек, умерли - 4 787, вылечились - 127 886.
Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии
- заболели - 2 114 138 человек;
- выздоровели - 1 750 570 человек;
- летальных исходов - 46 200;
- проведено ПЦР-тестов - 9 633 983.
Сколько украинцев вакцинировали от коронавируса
36 046 человек привиты против COVID-19 за сутки 7 мая 2021 в Украине.
857 798 человек привиты с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 857 796 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 446 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).
Сколько больных коронавирусом и вакцинированных в Украине за сутки по областям
- г. Киев - 753 случая / 5032 прививки;
- Винницкая область - 225 случаев / 1939 прививок;
- Волынская область - 221 случай / 718 прививок;
- Днепропетровская область - 668 случаев / 3574 прививки;
- Донецкая область - 569 случаев / 1133 прививки;
- Житомирская область - 269 случаев / 741 прививки;
- Закарпатская - 121 случай / 597 прививок;
- Запорожская область - 424 случая / 1516 прививок;
- Ивано-Франковская область - 165 случаев / 1201 прививки;
- Киевская область - 370 случаев / 2662 прививки;
- Кировоградская область - 143 случая / 1088 прививок;
- Луганская область - 264 случая / 670 прививок;
- Львовская область - 478 случаев / 3215 прививок;
- Николаевская область - 286 случаев / 857 прививок;
- Одесская область - 366 случаев / 1618 прививок;
- Полтавская область - 317 случаев / 673 прививки;
- Ровенская область - 475 случаев / 1256 прививок;
- Сумская область - 352 случая / 1078 прививок;
- Тернопольская область - 264 случая / 578 прививок;
- Харьковская область - 623 случая / 198 прививок;
- Херсонская область - 227 случаев / 1940 прививок;
- Хмельницкая область - 378 случаев / 1184 прививки;
- Черкасская область - 314 случаев / 995 прививок;
- Черновицкая область - 105 случаев / 475 прививок;
- Черниговская область - 333 случая / 1108 прививок.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Коронавирус в Украине - последние новости:
- Украина вышла из третьей волны эпидемии COVID-19. Однако вирус по-прежнему не побежден, поэтому украинцы должны придерживаться профилактических мер. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
- С 8 мая Сумская область покидает красную зону эпидемиологической опасности. Там вводят "желтый" уровень эпидемиологической опасности.
- В Украине реальное число жертв коронавируса составляет 138 507 человек, что в три раза больше официальной цифры. Такие данные опубликовал Институт показателей и оценки здоровья при Вашингтонском университете.
- Украинские ученые планируют разработать вакцину от COVID-19 до конца 2021 года. В следующем году будут проводиться испытания препарата. Работают над изобретением вакцины львовские специалисты, а последний этап исследований планируется провести в Польше.