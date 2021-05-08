Перед выходными в Украине выявили еще почти 9 тыс. больных COVID-19

Коронавирус побороли еще более 19 тыс. украинцев / УНИАН

По состоянию на утро субботы, 8 мая, коронавирус в Украине за сутки выявили у 8 710 жителей страны. В том числе заболели 374 ребенка и 193 медработника.

За минувшие 24 часа госпитализированы 2 544 человека; летальных случаев - 370, выздоровели 19 408 человек, сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (753), Днепропетровской (668), Харьковской (623), Донецкой (569) и Львовской (478) областях.

Коронавирус в Украине сегодня - статистика 8 мая / facebook.com/maksym.stepanov.official

Коронавирус в Киеве - статистика по состоянию на утро 8 мая

За последние сутки в Киеве выявили 753 случая заражения коронавирусом, умерли 37 человек, выздоровели - 1268.

Всего в Киеве заболел 198 721 человек, умерли - 4 787, вылечились - 127 886.

Коронавирус в Киеве - статистика 8 мая / covid19.rnbo.gov.ua

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

заболели - 2 114 138 человек;

выздоровели - 1 750 570 человек;

летальных исходов - 46 200;

проведено ПЦР-тестов - 9 633 983.

Сколько украинцев вакцинировали от коронавируса

36 046 человек привиты против COVID-19 за сутки 7 мая 2021 в Украине.

857 798 человек привиты с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 857 796 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 446 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

Сколько больных коронавирусом и вакцинированных в Украине за сутки по областям

г. Киев - 753 случая / 5032 прививки;

Винницкая область - 225 случаев / 1939 прививок;

Волынская область - 221 случай / 718 прививок;

Днепропетровская область - 668 случаев / 3574 прививки;

Донецкая область - 569 случаев / 1133 прививки;

Житомирская область - 269 случаев / 741 прививки;

Закарпатская - 121 случай / 597 прививок;

Запорожская область - 424 случая / 1516 прививок;

Ивано-Франковская область - 165 случаев / 1201 прививки;

Киевская область - 370 случаев / 2662 прививки;

Кировоградская область - 143 случая / 1088 прививок;

Луганская область - 264 случая / 670 прививок;

Львовская область - 478 случаев / 3215 прививок;

Николаевская область - 286 случаев / 857 прививок;

Одесская область - 366 случаев / 1618 прививок;

Полтавская область - 317 случаев / 673 прививки;

Ровенская область - 475 случаев / 1256 прививок;

Сумская область - 352 случая / 1078 прививок;

Тернопольская область - 264 случая / 578 прививок;

Харьковская область - 623 случая / 198 прививок;

Херсонская область - 227 случаев / 1940 прививок;

Хмельницкая область - 378 случаев / 1184 прививки;

Черкасская область - 314 случаев / 995 прививок;

Черновицкая область - 105 случаев / 475 прививок;

Черниговская область - 333 случая / 1108 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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