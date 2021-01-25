Перекрестный иммунитет от штаммов COVID-19: врач сообщила плохие новости

Новым штаммом коронавируса можно заразиться сразу после или даже одновременно с заражением COVID-19.
Ведущий инфекционист Украины, профессор Ольга Голубовская заявила, что перекрестного иммунитета от разных штаммов коронавируса скорее всего не будет.
Медик отметила, что вирус Sars-cov-2 мало изучен. Она рассказала в эфире телеканала Прямой, что была надежда, что штамм коронавируса из Великобритании все-таки не такой смертоносный. Но сейчас Голубовская в этом сомневается.
По ее словам, недавно стало известно, что плазма крови выздоровевших от COVID-19 пациентов не нейтрализует другие штаммы вируса.
"Это говорит о том, что перекрестного иммунитета среди разных таких вариантов вероятно не будет", - предположила инфекционист.
Таким образом, новым штаммом коронавируса можно заразиться сразу после или даже одновременно с заражением COVID-19.
Справка. Перекрестный иммунитет - это состояние, в котором иммунитет к одному микроорганизму защищает также от другого, родственного микроорганизма.
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