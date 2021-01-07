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Перенос жесткого карантина в Украине: в Киеве оценили ситуацию и сделали прогноз

7 января 2021, 13:50
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В Украине снова фиксируется рост заболеваемости COVID-19, отметил Олег Рубан.

коронавирус,карантин
Усиленный карантин в Украине в январе отменять не будут - Госпродпотребслужба / Reuters

Запланированный на середину января жесткий карантин в Украине не будет перенесен или отменен – это окончательное решение, которое не подлежит пересмотру. В ближайшее время ожидается рост заболеваемости вирусными инфекциями, в том числе и COVID-19.

Об этом заявил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан в эфире телеканала Украина 24, комментируя информацию об отмене или переносе усиленных противоэпидемиологических мероприятий.

По его словам, решение об усиленном карантине в Украине не подлежит пересмотру. Это правильный шаг, учитывая эпидемиологическую ситуацию в стране, которая сложилась сегодня.

При этом уже наблюдается ухудшение ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией, что является нормой, учитывая праздничный период.

"Мы сегодня наблюдаем значительное увеличение заболеваемости по всей стране. Это нормальное естественное явление после каникулярного периода и отпусков", - отметил чиновник.Читайте такжеЛокдаун в Украине решили смягчить: что разрешили продавать

Также он добавил, что уже в скором времени страну ожидает рост заболеваемости вирусными инфекциями.

"На следующей неделе мы увидим рост заболеваемости респираторными вирусными инфекциями, гриппом и коронавирусом", - подчеркнул Олег Рубан.

Карантин в Украине

Госпродпотребслужба новости Украины коронавирус в Украине карантин в Украине Олег Рубан
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