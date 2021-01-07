Перенос жесткого карантина в Украине: в Киеве оценили ситуацию и сделали прогноз

В Украине снова фиксируется рост заболеваемости COVID-19, отметил Олег Рубан.
Запланированный на середину января жесткий карантин в Украине не будет перенесен или отменен – это окончательное решение, которое не подлежит пересмотру. В ближайшее время ожидается рост заболеваемости вирусными инфекциями, в том числе и COVID-19.
Об этом заявил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан в эфире телеканала Украина 24, комментируя информацию об отмене или переносе усиленных противоэпидемиологических мероприятий.
По его словам, решение об усиленном карантине в Украине не подлежит пересмотру. Это правильный шаг, учитывая эпидемиологическую ситуацию в стране, которая сложилась сегодня.
При этом уже наблюдается ухудшение ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией, что является нормой, учитывая праздничный период.
"Мы сегодня наблюдаем значительное увеличение заболеваемости по всей стране. Это нормальное естественное явление после каникулярного периода и отпусков", - отметил чиновник.Читайте такжеЛокдаун в Украине решили смягчить: что разрешили продавать
Также он добавил, что уже в скором времени страну ожидает рост заболеваемости вирусными инфекциями.
"На следующей неделе мы увидим рост заболеваемости респираторными вирусными инфекциями, гриппом и коронавирусом", - подчеркнул Олег Рубан.
Карантин в Украине
- Правительство 9 декабря во избежание начала второй волны эпидемии COVID-19 в Украине приняло решение о запуске жестких противоэпидемиологических мероприятий на период с 8 по 24 января.
- Несмотря на циркуляцию в прессе информации о том, что усиленный январский карантин могут перенести или отменить, источники СМИ в Офисе президента не подтверждают такие сведения.
- Врач-инфекционист, эпидемиолог Владимир Курпита считает, что ужесточение карантина в Украине с 8 января является рациональным решением. При определенных благоприятных условиях правительство могло бы 13-15 января смягчить противокоронавирусные мероприятия.