Перенос жесткого карантина в Украине: в Минздраве объяснили ситуацию

Жесткий карантин в Украине переносить не будут - Степанов / УНИАН

Власти не намерены переносить сроки жесткого карантина в Украине, так как в конце января в стране начнется рост заболеваемости гриппом. Планируется, что в феврале уровень распространения COVID-19 должен снизиться.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе своего брифинга в четверг, 24 декабря, комментируя возможность переноса противоэпидемиологических мероприятий, которые запланированы на январь 2021 года.

По его словам, карантин в Украине в январе переносить не будут. Власти рассчитывают, что уже в феврале заболеваемость должна частично пойти на спад.

"Жесткий карантин будет с 8 по 24 января. В конце января начинается рост заболеваемости гриппом, у пациентов наблюдаются такие же осложнения. Нам необходимо зайти в февраль с минимальным количеством больных COVID-19. Поэтому никакого переноса жесткого карантина в январе не будет", - объяснил Степанов.Читайте такжеСтало известно, кому грозит штраф до 8,5 тысяч гривен за нарушение карантина

Комментируя продление работы заведений сферы общественного питания до 7 утра в новогоднюю ночь, министр отметил, что в ведомстве понимали – ряд заведений вряд ли закроются после 1:00 ночи.

"Решение правительства касается исключительно времени работы общепитов, остальные ограничения остаются. Вряд ли все рестораны начнут закрываться в 1:00 ночи. Мы понимаем, что кто-то будет работать до 2:00 и т.д.", - подчеркнул Максим Степанов.

Карантин в Украине