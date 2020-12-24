Перенос жесткого карантина в Украине: в Минздраве объяснили ситуацию

По словам Максима Степанова, в Минздраве понимают, что рестораны и кафе в Новый год работали бы позже 1:00 ночи.
Власти не намерены переносить сроки жесткого карантина в Украине, так как в конце января в стране начнется рост заболеваемости гриппом. Планируется, что в феврале уровень распространения COVID-19 должен снизиться.
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе своего брифинга в четверг, 24 декабря, комментируя возможность переноса противоэпидемиологических мероприятий, которые запланированы на январь 2021 года.
По его словам, карантин в Украине в январе переносить не будут. Власти рассчитывают, что уже в феврале заболеваемость должна частично пойти на спад.
"Жесткий карантин будет с 8 по 24 января. В конце января начинается рост заболеваемости гриппом, у пациентов наблюдаются такие же осложнения. Нам необходимо зайти в февраль с минимальным количеством больных COVID-19. Поэтому никакого переноса жесткого карантина в январе не будет", - объяснил Степанов.Читайте такжеСтало известно, кому грозит штраф до 8,5 тысяч гривен за нарушение карантина
Комментируя продление работы заведений сферы общественного питания до 7 утра в новогоднюю ночь, министр отметил, что в ведомстве понимали – ряд заведений вряд ли закроются после 1:00 ночи.
"Решение правительства касается исключительно времени работы общепитов, остальные ограничения остаются. Вряд ли все рестораны начнут закрываться в 1:00 ночи. Мы понимаем, что кто-то будет работать до 2:00 и т.д.", - подчеркнул Максим Степанов.
Карантин в Украине
- Кабинет министров Украины 9 декабря принял решение о введении с 8 по 24 января 2021 года усиленных противоэпидемиологических мер на территории страны. Власти связали ужесточение карантина с намерением не допустить начала второй волны COVID-19.
- При этом правительство продлило общенациональный карантин, который будет действовать до 1 марта 2021 года. До весны украинцы будут жить по правилам оранжевой эпидемиологической зоны.
- В четверг, 24 декабря, правительство опубликовало постановление, согласно которому кафе, ресторанам и другим заведениям сферы общественного питания разрешили работать в новогоднюю ночь до 7 утра.