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Переполнены вокзалы и аэропорт: люди массово "эвакуируются" из Лондона

20 декабря 2020, 19:29
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Жители Лондона начали массово покидать город из-за жесткого карантина.

Люди покидают Лондон из-за коронавируса / Reuters

Жители Лондона начали массово покидать столицу Британии перед введением жестких карантинных ограничений из-за коронавируса.

Толпы людей, которые пытались выбраться из Лондона до вступления в силу 20 декабря новых ограничений, были замечены на крупных вокзалах Сент-Панкрас, Кингс-Кросс, Юстон и Паддингтон и в аэропорте, сообщает Daily Mail.

Также наблюдались серьезные пробки на основных автомобильных магистралях, соединяющих Лондон с другими частями страны.

Отметим, карантин вводят в регионах Британии из-за вспышки заболеваемости COVID-19, а также из-за нового типа коронавируса, который распространяется быстрее.

Кроме того, правительства Уэльса и Шотландии вводят локдаун на новогодние праздники.

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Однако не все остались довольны локдауном. Так, лидер партии Brexit Найджел Фараж заявил, что люди стали массово покидать Лондон, как более 80 лет назад во время начала Второй мировой войны.

"Поздравляю премьер-министра и правительственных экспертов, ставших причиной первой с 1939 года эвакуации из Лондона", — сообщил он.

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Новый штамм коронавируса - о чем ранее сообщал Главред:

  • 19 декабря премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что в Лондоне и на юго-востоке Англии с воскресенья вводится новый, четвертый уровень ограничений в связи с появлением более быстро распространяющегося штамма коронавируса.
  • Новый штамм коронавируса известен как VUI-202012/01. По словам Бориса Джонсона, он может быть намного опаснее известного ученым варианта.
  • 14 декабря британские ученые выявили новый, мутировавший вариант коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение болезни в юго-восточной части Англии.

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