Переполнены вокзалы и аэропорт: люди массово "эвакуируются" из Лондона

Жители Лондона начали массово покидать столицу Британии перед введением жестких карантинных ограничений из-за коронавируса.

Толпы людей, которые пытались выбраться из Лондона до вступления в силу 20 декабря новых ограничений, были замечены на крупных вокзалах Сент-Панкрас, Кингс-Кросс, Юстон и Паддингтон и в аэропорте, сообщает Daily Mail.

Также наблюдались серьезные пробки на основных автомобильных магистралях, соединяющих Лондон с другими частями страны.

Отметим, карантин вводят в регионах Британии из-за вспышки заболеваемости COVID-19, а также из-за нового типа коронавируса, который распространяется быстрее.

Кроме того, правительства Уэльса и Шотландии вводят локдаун на новогодние праздники.

Читайте такжеНовый штамм COVID-19: Меркель требует закрыть границы ЕС с Британией

Однако не все остались довольны локдауном. Так, лидер партии Brexit Найджел Фараж заявил, что люди стали массово покидать Лондон, как более 80 лет назад во время начала Второй мировой войны.

"Поздравляю премьер-министра и правительственных экспертов, ставших причиной первой с 1939 года эвакуации из Лондона", — сообщил он.

Scores of people trying to leave London tonight, just hours before the region is put on lockdown pic.twitter.com/u5UwvVRYFe